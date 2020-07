A pesar de que llegó a su fin en enero de 2020, quienes vieron “Anne with an E”, a lo largo de sus tres temporadas, no se resignan a que la serie canadiense, basada en las historias de “Anne of Green Gables”, haya culminado.

Y es que el término de la serie, que narra la vida de Anne, una niña huérfana que un buen día es adoptada por equivocación por los hermanos Marilla y Matthew Cuthbert, fue lamentado por la audiencia de diversos países del mundo, que esperaban con ansias su regreso, sobre todo porque no respondió a una serie de interrogantes.

Por ello, pidieron a Amazon Prime Video que la rescate y le dé más entregas, pues merece continuar en pantalla. Como se sabe, el drama se internacionalizó tras su llegada a Netflix en 2017.

Aunque son varias las personas que no pierden la esperanza de que la serie continúe, cual se la plataforma elegida, para olvidarnos un poco de este tema, te mostramos a continuación cómo se rodó “Anne with an E”.

"Anne with an E" se ubica a finales del siglo XIX (Foto: Netflix)

ASÍ FUE EL RODAJE

A diferencia de otras producciones, para filmar las escenas de “Anne with an E” se utilizaba en menor medida la pantalla azul que es para meter efectos especiales y se optaba por grabar todo con luz natural, publica el portal Sensacine.

Asimismo, se menciona que todo el trabajo desarrollado era para dar a la serie un aire más documental en lugar de una ficción con el único fin de ubicarnos en la época en que la trama se desarrolla, a finales del siglo XIX.

Por tal motivo, se tenía que buscar locaciones que se adaptaran mejor a las grabaciones y darles mayor realismo.

Motivos por los que de seguro sus seguidores continuarán pidiendo a gritos que retorne a la plataforma de streaming.

¿POR QUÉ “ANNE WITH AN E” FUE CANCELADA?

No se supo bien las causas de la cancelación, pero se dice que fue debido a la ruptura del trato entre CBC y Netflix para trabajar en conjunto en series de televisión, así lo dio a conocer Moira Walley-Beckett, quien a través de su cuenta en Instagram se despidió de sus fans.

“Queridos fans y amigos de #AWAE, disculpas por la triste noticia de Netflix/CBC de hoy. Ojalá pudiera ser diferente, pero no lo es. Hemos alcanzado el final de la carretera a Green Gables después de tres temporadas maravillosas. Mi corazón pesa, pero estoy tan orgullosa de la serie, tan orgullosa de mi talentoso reparto, equipo, guionistas y directores por trabajar juntos tan apasionadamente para llevar mi visión de Anne a la vida”, escribió.

“Me siento agradecida y humilde por esta experiencia y me siento bendecida realmente por haber tenido esta oportunidad de compartir esta bella y profunda historia con todos ustedes, mis espíritus gemelos. Sé que han amado esta serie tanto como yo y se lo agradeceré por siempre jamás”, agregó la creadora en su red social.

La serie ambientada a finales del siglo XIX siempre mostró maravillosos paisajes y vestimentas típicas de la época (Foto: Netflix)

Según el portal especializado Espinof, la ruptura entre Netflix y la cadena pública canadiense CBC se da porque los ejecutivos canadienses consideraban que seguir colaborando con la plataforma para la coproducción y distribución de sus series representaría un deterioro en la industria del entretenimiento local.

De acuerdo con Financial Post, Catherine Tait, la CEO del ente público, considera que “varios países han hecho tratos, como nosotros, con Netflix... y en este tiempo estamos empezando a ver que estamos alimentando el crecimiento de Netflix, o el de Amazon, en vez de alimentar nuestro propio negocio e industria nacional”.

