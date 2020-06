“Anne with an E” es una serie canadiense basada en las novelas “Anne of Green Gables”, escritas por Lucy Maud Montgomery. Producida por CBC y estrenada en 2017, la ficción se internacionalizó tras su llegada a Netflix, donde en enero de 2020 estrenó su tercera temporada que fue anunciada como la última del drama. Esto ocasionó el reclamo de los fanáticos, quienes piden que sea renovada por una temporada más.

Esta coproducción entre Netflix y CBC comenzó a pasos pequeños, con un reducido fandom que se encargó de mantenerla con vida durante algunas temporadas. Los seguidores fueron llegando poco a poco, y para cuando la cadena anunció la cancelación de la serie, en noviembre del 2019, los corazones de cientos de miles se quebraron.

La tercera temporada de “Anne with an E” fue estrenada el pasado 3 de enero como la última de la serie canadiense (Foto: Instagram)

La serie fue grabada en Canadá y luego de tres temporadas emitidas entre 2017 y 2019 en Netflix, se anunció que llegaría a su fin. Esta noticia desencadenó una serie de reacciones de los seguidores, quienes pidieron a Netflix que produjera la cuarta temporada, sin embargo hasta el momento la plataforma streaming no se ha pronunciado al respecto.

¿HABRÁ TEMPORADA 4 DE “ANNE WITH AN E” EN AMAZON PRIME VIDEO?

El reclamo de los fanáticos se ha convertido en una campaña por rescatar la cuarta temporada de “Anne with an E”. Mediante hashtags han convertido en tendencia a todo lo que esté relacionado con la serie, lo que ya es un movimiento que ha trascendido fronteras. A tal punto que, ante el silencio de Netflix, los seguidores han pedido a Amazon que retome la serie y produzca una cuarta temporada.

La exitosa e inesperada respuesta a la campaña llevó a los fans ha convocar una petición en Change.org, llamada “Renew Anne with an E for season 4!!” (Renueven Anne With an E para una cuarta temporada), la cual hasta el día sábado 27 de junio llevaba recabadas 756 mil firmas. Además, “NETFLIX ANNE 700K” se volvió tendencia en las redes sociales.

En la década de 1890, una niña huérfana de 13 años es enviada por error a vivir con unos hermanos mayores a la Isla del Príncipe Eduardo (Foto: Anne with an E / Netflix)

“Anne with an E” es una serie de 27 episodios, rodada en Canadá, que describe la historia de Anne, una niña huérfana que un buen día es adoptada por dos hermanos, Marilla y Matthew Cuthbert, sin embargo lo que ellos deseaban era que se tratase de un niño, por lo que ella tendrá que ganarse un lugar en la granja donde habita, Green Gables.

Además de esto, existen prejuicios a los que Anne se enfrentará en un pueblo del interior canadiense, conocido como Avonlea, a finales del siglo XIX. Pero la historia de Anne with an E no solo queda en un drama familiar y juvenil, pues aborda temas de actualidad como el racismo, los derechos humanos, el clasismo, el feminismo, el colectivo LGBT, el abuso sexual, además de la importancia de la historia indígena y la educación.

La serie es una adaptación de la famosa novela Ana de las Tejas Verdes, historia publicada en 1908 por la escritora Lucy Maud Montgomery, y aunque la adaptación televisiva está alejada de los libros, no quita el mérito a la buena narrativa de la producción.

La serie “Anne with an E”, basada en la popular novela “Anne of Green Gables” de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery (Foto: Netflix)

