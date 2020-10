Cuando se anunció “Ant-Man” por primera vez, muchos se mostraron escépticos sobre la capacidad de Marvel Studios para hacer una película exitosa centrada en un personaje que en su mayoría era desconocido para el público general. Sin embargo, se centraron más en su humor para poder hacer conocido al personaje de los cómics y la cinta se convirtió en todo un éxito de taquilla.

Su segunda cinta “Ant-Man and the Wasp” siguió la misma línea de la primera cinta, mostrando el humor de Paul Rudd en el papel de Scott Lang y se adentró más en la historia de sus otros personajes principales. Así, los fans conocieron a Janet Van Dyne, The Wasp original que era la esposa de Hank Pym.

El científico ingresó al Reino Cuántico, un mundo subatómico que también formaría parte vital de “Avengers: Endgame”, para rescatarla, y la encontró sana y salva por más imposible que parezca. Con la ayuda de Scott, regresaron a su laboratorio y Janet fue la única que pudo ayudar a Ava, quien en la película era la villana Ghost.

Los fans han teorizado desde entonces que sus poderes van mucho más allá de lo imaginado por su estadía en el Reino Cuántico, pero recientemente Marvel reveló en el libro llamado The Wakanda Files que Janet había cambiado para bien, con nuevas habilidades además de trasladar la energía cuántica de un ser a otro.

LOS PODERES OCULTOS DE JANET VAN DYNE

Janet Van Dyne podría revelar nuevos poderes en "Ant-Man 3" (Foto: Marvel Studios)

No se sabe mucho aún sobre el Reino Cuántico, pero ha sido objeto de estudio para todos los fans del MCU desde que los Vengadores usaron su poder para viajar por el tiempo. Peor quien más información tenía sobre este mundo, Janet, desapareció por el resto de la última película de Marvel, y no volvió a la pantalla para explicar lo que le sucedió en ese lugar.

Sin embargo, tal como señala Screenrant, Marvel Studios brindó más información sobre esto con The Wakanda Files, un libro canon lleno de referencias del MCU donde Shuri recolecta información sobre todo lo acontecido en las últimas películas. También se encuentran los diseños de Hank Pym y alguna información sobre el Reino Cuántico.

Además, tiene una carta de Janet Van Dyme que menciona que ella cambió de manera permanente: "Tengo bastante que poner al día. El mundo ha cambiado. Por otra parte, yo también. Parte de eso es la adaptación, parte de ella es la evolución. De repente soy capaz de lo que antes era incapaz. He sido golpeada con una forma de entrelazamiento cuántico, como si cada molécula de mi cuerpo continuara estando en varios lugares a la vez.

Janet Van Dyne podría revelar nuevos poderes en "Ant-Man 3" (Foto: Marvel Studios)

Creo que así fue como pude sentir el dolor de Ghost. No estoy completamente segura de cómo, pero pude volver a introducirla en nuestra realidad. ¿Quizás hay cualidades curativas en las partículas en el Reino Cuántico? Se siente como si hubiera estado allí toda la vida, pero me quedan varias preguntas de por vida", finaliza la carta.

El tiempo no es igual en el Reino Cuántico, por lo que en realidad es imposible estimar cuánto tiempo estuvo Janet allí en términos de su propia experiencia. Es más, es posible que incluso la menor cantidad de exposición al Reino Cuántico tenga el potencial de otorgar estas habilidades.

Scott Lang así lo habría demostrado porque pudo escapar del Reino Cuántico cuando sintió que su hija Cassie lo llamaba, y eso suena similar al problema cuántico descrito por Janet en su carta. Pero las habilidades de Janet perduraron incluso cuando dejó el Reino Cuántico, y claramente también retuvo otros poderes que Scott no.

Janet Van Dyne podría revelar nuevos poderes en "Ant-Man 3" (Foto: Marvel Studios)

A todo esto, el comentario más intrigante es que Janet Van Dyne siente que “cada molécula de su cuerpo continúa en varios lugares a la vez”. Esto puede sugerir que, al igual que Ghost, ella no está realmente en esta dimensión en absoluto, y que sus moléculas están cambiando entre este plano de existencia y otras realidades.

Si es así, Janet Van Dyne podría ser un elemento clave en la Fase 4 y 5 del MCU, que parece estar construyendo sobre el concepto del Multiverso. Las dos primeras películas de “Ant-Man” fueron cruciales para establecer la narrativa general de MCU, y lo mismo podría suceder también con "Ant-Man 3″.

