Si eres un fanático de las películas de Marvel, seguramente ya fuiste a alguna salsa de cine de tu país para ver las poco más de dos horas de la película “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, que marca el regreso del pequeño héroe a una cinta en solitario. Además, es probable que, al finalizar la proyección, hayas quedado satisfecho con lo que viste.

Sin embargo, esa sensación pudo haber sido un poco más grande debido a una decisión que se tomó al momento de editar la película. Y es que los encargados decidieron eliminar una curiosa escena que era protagonizada por Bill Murray, actor que ha ingresado al MCU para darle un poco más de comedia a la historia.

Si bien en la película hay momentos en los que el experimentado artista se lleva las vistas de todos por sus cómicas bromas, hay algunas partes que fueron sacadas, así que nos quedamos con el sentimiento de que pudimos reírnos aún más si es que tales imágenes también salían en el producto final.

Aunque de nada vale lamentarnos, nos queda el consuelo de que nos puedan contar de qué se trataba dicha parte. Es por ello que en esta nota te revelaremos cómo era a escena suprimida que fue detallada por los mismos encargados de la producción de esta película que marca un antes y un después en el mundo de Marvel.

Bill Murray interpretó a Lord Krylar en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (Foto: Marvel)

LA ESCENA ELIMINADA EN “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”

Bill Murray, quien interpretó a Lord Krylar en la cinta, tuvo un papel muy específico en la historia, así que todo su desempeño ha tenido que favorecer a o que se quería llegar que era enfatizar mucho en Kang, el villano, y también en el personaje principal, obviamente, Ant-Man, por lo que se grabaron escenas que tuvieron que ser sacadas.

La escena de este personaje que, finalmente, no vio la luz en la proyección es una en la que Lord Krylar estaba preso a manos de Kang por no haberle llevado a Janet van Dyne. En ese momento ocurre una fuga de prisioneros y el actor hace una broma, típica acción que ha hecho durante sus otras películas, como “Cazafantasmas”, por mencionar alguna.

Debido a que esa parte no favorecía en nada a la película, los encargados optaron por sacarla. ¿Habrá sido una buena idea?

“Hubo algunas cosas que no progresaban con la trama y se sentían adicionales porque lo que en verdad interesaba era la historia de Kang. Hubo un momento en el que Bill aparecía encarcelado a manos de Kang por no haber cumplido con la tarea de llevarle a Janet van Dyne. Se desarrollaba una fuga de la prisión, pero la verdad es que no aportaba nada a la historia”, mencionó Peyton Reed, director de la película.

FICHA TÉCNICA DE “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”