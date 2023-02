La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es muy larga y romántica. Ambos se conocieron en Rosario desde muy niños y años después entablaron una relación con tres hijos de por medio y un matrimonio que parece ser de los más sólidos en el mundo del fútbol y no solo en Argentina.

Antes de formar ese romance que enternece a todos, Antonela Roccuzzo tuvo un novio en su ciudad natal, de quien no se conoce su nombre, aunque sí hay varias fotografías juntos de aquellas épocas. Finalmente, ella fue conquistada por el astro del PSG y decidió mudarse a Barcelona para iniciar una vida como pareja.

Si bien no se conocen muchos detalles sobre este muchacho que ocupó el corazón de la esposa de “Lío”, hay algunas versiones que resaltan las palabras que tuvo luego de haber conocido que ella estaba iniciando una nueva relación con el futbolista, por lo que ahora haremos una recapitulación de ello.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Mateo, Thiago y Ciro (Foto: Antonela Roccuzzo / Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE LIONEL MESSI Y ANTONELA ROCCUZZO

Los dos crecieron en Rosario, Argentina y se criaron juntos, prácticamente. Desde pequeños hubo un gusto mutuo, lo cual quedaría solo en algo de niños y propio de la edad. Al crecer, pudieron haber iniciado un romance normal, pero todo se complicó cuando Lionel Messi se muda a Barcelona para perseguir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Se dice que ellos no perdieron la comunicación en ese proceso, pero estando distanciados cada uno inició sus caminos en el amor. Por ejemplo, ella se enamoró de un chico de su ciudad, con quien tuvo una relación de la que no se sabe mucho.

Por su parte, el futbolista nunca perdió el interés en Antonela y, cada vez que podía, la visitaba cuando regresaba de vacaciones a Argentina hasta que uno de esos viajes fue determinante para su futuro.

El argentino llegó dispuesto a conquistar a quien creía que era el amor de su vida y así sucedió. Los dos comenzaron una relación formal y al tiempo ella se mudaría a Barcelona, donde formarían su nidito de amor. Lo demás ya es conocido.

¿QUÉ DIJO EL CHICO QUE ESTABA CON ANTONELA ROCCUZZO?

No se conoce exactamente las declaraciones del chico, pero diversos portales argentinos, como TN, recogen palabras del círculo cercano de Antonela Roccuzzo, en las que se hace mención a ciertos pasajes de la vida de la argentina antes de formar una relación formal con Lionel Messi.

De acuerdo a esas manifestaciones, Antonela nunca confirmó a sus amigas que tenía algo con Lionel Messi, sino que ellas mismas se dieron cuenta de eso con ciertas conductas que estaba adoptando. “Nos encontramos ahí, como siempre lo hacemos, y ella sacó el Blackberry que Leo le había regalado. No dijo mucho más, pero todas entendimos que habían empezado a salir”.

Así mismo, esas amigas contaron que el chico tuvo unas palabras de autoconsuelo en ese momento que “Anto” se casó con el ahora futbolista del PSG. “Aunque sea no me dejó por cualquiera, me dejó por Messi”, habría dicho el joven.