Después de que Mauricio Martínez diera su testimonio acerca de un presunto acoso sexual que sufrió a manos de Antonio Berumen, más personas han decidido contar sus propias experiencias y presentar denuncias en su contra. El caso sigue en proceso y esto es lo que debes saber al respecto.

¿Quién es Antonio Berumen? Es conocido por desempeñarse como mánager de exitosas agrupaciones juveniles en México como Magneto, Mercurio, M5, Kairo. Además, ha estado a cargo de las visitas de los tres últimos Papas al país azteca.

Por su parte, Mauricio Martínez es un exitoso intérprete que se convirtió en el quinto mexicano en protagonizar un musical en Broadway. Además, ha sido parte de telenovelas como “Atrévete a soñar” y series como “Señora Acero”.

¿CUÁNTAS DENUNCIAS DE NATURALEZA SEXUAL TIENE ANTONIO BERUMEN?

En total, se han presentado 10 denuncias diferentes por violación, intento de violación y abuso sexual. La mayoría de estas ingresaron en el 2022, poco tiempo después de que Mauricio Martinez contara lo que tuvo que pasar veinte años atrás, en donde hizo responsable a Antonio Berumen.

Aunque el caso del actor ya prescribió y no es posible proceder legalmente, otras víctimas salieron adelante. Actualmente, existe un caso que se encuentra en Fiscalía de la Ciudad de México que llegó a su segunda audiencia el lunes 13 de febrero y donde Berumen se ausentó nuevamente.

¿CUÁL FUE LA DENUNCIA DE MARIANO MARTÍNEZ?

Mauricio Martínez hizo pública su denuncia a Antonio Berumen a través de su cuenta de Twitter, donde escribió un largo hilo contando la experiencia que vivió. Según contó, se vio inspirado a revelar los hechos luego de que Sasha Sokol hablara sobre el grooming que vivió de parte de Luis de Llano, cuando ella tenía tan solo 14 y él 39 años.

El actor mexicano contó que acaba de regresar a México y buscaba cumplir sus sueños, por lo que necesitaba un representante. Por ello, se reunió con él en su oficina, la cual estaba dentro de su casa y allí fue donde fue víctima de acoso.

Captura de pantalla del hilo de Twitter de Mauricio Martínez sobre su experiencia con Antonio Berumen (Foto: Mauricio Martínez / Twitter)

“Salí bastante nervioso y canté. Me dijo “estás muy tenso; ¿por que no te das un baño?”. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, empezó Martínez.

Tiempo después, se habría encontrado con Berumen en un vuelo, donde el mánager viajaba con uno de sus grupos juveniles.

“No me dirigió la palabra en todo el vuelo. Se podía cortar el aire con un cuchillo. A mis entonces 24 años sentí como un pequeño triunfo demostrarle a ese acosador que yo podía triunfar con mi talento y no a base de acostarme con él”, agregó en su red social. “No pienso hablar más al respecto, pues lo mío no fue una violación ni mucho menos una relación. Y gracias a Dios hoy me encuentro lejos y en una etapa de mi vida en la que eso es sólo un mal recuerdo. Pero invito a quienes si hayan sido víctimas de abuso sexual, que lo denuncien”.