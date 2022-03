Las denuncias contra famosos personajes ligados al mundo del entretenimiento continúan saliendo a la luz. Luego de la acusación que hizo Sasha Sokol contra Luis de Llano, ahora el actor y cantante Mauricio Martínez alzó su voz para señalar que hace dos décadas Antonio Berumen, conocido mánager de agrupaciones juveniles y artistas, lo acosó sexualmente.

“El mismo año de ‘Operación Triunfo’ estudié seis meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen. Pregúntele cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. Pero ¿cuántos no? (…). ¡Toño trabajó (o trabaja) con el Vaticano! Pero bien que tenía cámara en el baño para ver a jóvenes bañarse. A mí nadie me lo cuenta, yo lo vi con mis propios ojos”, reveló en Twitter.

Aunque reconoce que dicho acto ocurrió hace más de 20 años y no habló por temor y vergüenza, pues pensaba que al no tener una carrera consolidada y enfrentarse a alguien poderoso, nadie le creería, ahora decidió no callar más y denunciar al productor ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Incluso, se animó a contar en una entrevista para El Heraldo Media Group que tras la acusación pública que hizo, inspirado por la revelación de Sasha Sokol, al menos una veintena de personas también tienen imputaciones contra dicho personaje que actualmente está alejado del espectáculo y ligado con la Iglesia Católica. Pero ¿quién es exactamente Antonio Berumen? A continuación, te lo contamos.

Antonio Berumen fue acusado por el actor y cantante mexicano Mauricio Martínez de acosarlo hace algunos años (Foto: Imagen TV)

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE ANTONIO BERUMEN

Antonio Berumen nació en la Ciudad de México y estudió Mercadotecnia y Publicidad en Nueva York. Trabajó en los sellos discográficos Polygram y Melody. El año 1981, ya en su país natal, inicia su carrera como mánager musical, pero la fama lo alcanzaría cuando, junto al empresario Ignacio Morales, firma contrato con unos nacientes Menudo. Esto lo llevó a hacerse conocido en la industria.

El momento en el que su contrato se acabó con Menudo, siguió con Magneto, una banda de jóvenes mexicanos, la cual manejó. Continuó con Kairo, un grupo mexicano de tres integrantes masculinos, que fue conceptualizado por él.

Entre su cartera de clientes destacan Mía y Matías, Arturo Vázquez, Marisela, Flavio César, Fey, Danna Paola y muchos más.

Toño Berumen como mánager

En una entrevista de 2003 con El Universal, Antonio Berumen contó cómo era su rol de mánager de diferentes artistas. “Cero drogas y se hace lo que yo digo, porque para eso soy su representante”, manifestó.

“Si son menores de edad, pongo mucho cuidado en eso [drogas], pues a pesar de que el trabajo tan cercano te convierte un poco en padre y madre, siempre he dicho que soy su mánager”, precisó.

El exmánager se alejó del ojo público hace unos años y se dedica de lleno a la Iglesia (Foto: Antonio Berumen / Instagram)

Su apego por la iglesia

Después que su novia perdió la vida, Antonio Berumen decidió refugiarse en la iglesia y hacer obras de caridad, por lo que participaba de programas con madres que tenían Sida, orfanatos y asilos.

Llegó a convertirse en representante en el país azteca de Museos del Vaticano, logrando, en 2019, el levantamiento de una réplica de la Capilla Sixtina en la Ciudad de México.

No es la primera denuncia pública contra Toño Berumen

En 2021, Jesús Falcón, exintegrante de M5, en el programa de espectáculos “Chisme No Like” acusó a Antonio Berumen de querer abusar sexualmente de él cuando tenía 22 años.

“Todo parecía increíble hasta que empecé a ver las formas que tenía Toño Berumen de maltratar. Un día terminando ensayos me dicen que suba a la oficina, que va directo a su cuarto y hubo forcejeo, de aviento a la cama y me subo arriba de ti. No lo permití, por supuesto”, contó al tiempo de señalar que Berumen se encontraba en estado de ebriedad.

Tras ello, el mánager de su entonces agrupación juvenil hizo hasta lo imposible por humillarlo y frenar su carrera de Jesús Falcón.