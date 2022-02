Natalia Téllez Martínez es una conductora de televisión mexicana que ganó popularidad por su participación en programas como “Rebelde”, “Hoy”, “La Voz México”, entre otros. En septiembre de 2021, la también actriz dio a conocer que se encontraba en la dulce espera de su primogénita, a quien junto a su pareja nombró Emilia.

Recientemente, se hizo público el nacimiento de la pequeña, gracias a una fotografía compartida por la fémina de 36 años en la que sostiene tiernamente a su bebé. Así mismo, la mamá primeriza publicó otras instantáneas de su pareja con Emilia, donde deja expuesta la tierna unión entre padre e hija.

El nombre de su novio es Antonio Zabala, un hombre que a pesar de estar relacionado con una persona pública mantiene un perfil bajo. A continuación, conoce más sobre su vida, a qué se dedica y cómo inició la relación con su amada.

Natalia Téllez nació en la Ciudad de México el 16 de diciembre de 1985 (Foto: Natalia Téllez / Instagram)

¿QUIÉN ES ANTONIO ZABALA?

Zabala es un fotógrafo profesional de 35 años que también se desenvuelve en la producción musical. Sus principales fuentes de inspiración son su novia y su mascota de nombre “Güero”, aunque ahora Emilia les robará el protagonismo. Ama la música y disfruta tocar la guitarra, así como viajar y todo lo relacionado al espacio, tal como se puede ver en su cuenta de Instagram.

EL INICIO DE LA RELACIÓN

Si bien no existe mucha información sobre el inicio de la relación de la pareja, se sabe que se conocen desde hace 13 años, cuando ambos iban al CEA, aunque fue en julio de 2020 que empezaron a compartir fotos juntos en las redes sociales.

SON LA MEJOR COMPAÑÍA

En una entrevista, la conductora reveló lo diferente que es llevar un noviazgo con alguien que tiene estabilidad emocional:

“La relación que tengo ahorita, que creo que es la más padre y la más sana y estoy muy contenta. Al principio yo decía: ‘Es que está demasiado tranquilo’, o sea enganchada… ‘¿dónde está la adrenalina? ¿Por qué siempre me contesta?’…”

“Mi terapeuta también me dijo: ‘¿Por qué no disfrutas una relación sana? No necesitas esa adrenalina de puro problema y juegos de poder [...] Al principio de esta relación yo acepto que decía: ‘¿Por qué está todo bien?’. Y ahorita la verdad, si ya me han visto, si me siguen (en redes), que me estoy dejando ir…”, añadió.