Anuel AA es uno de los cantantes de música urbana más populares y controversiales de los últimos años. Desde que saltó a la fama, su vida ha estado en la mira de sus fans y de los medios de espectáculos, en especial por el extenso noviazgo que tuvo con Karol G y ahora con su nueva pareja Yailin La Más Viral. Pero no solo sus relaciones son de interés, también lo es su hijo Pablito.

El intérprete de “Secreto” tiene un hijo de siete años, fruto de su relacion con su exnovia Astrid Marie Cuevas. Si bien Anuel AA trata de cuidar al menor de la exposición mediática, esto no ha evitado que una reciente acusación lo ponga en el ojo de la tormenta.

Y es que las hermanas de Astrid Marie Cuevas, exnovia de Anuel y madre de su hijo Pablito, criticaron al cantante puertorriqueño en las redes sociales y lo acusaron de no hacerse responsable del niño económicamente. Ante esta denuncia, la hermana de Anuel AA salió a contar detalles de cómo vive el menor. ¿Cuál es la verdad?

Anuel AA tiene un hijo de siete años llamado Pablito (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿DÓNDE VIVE PABLO, EL HIJO DE ANUEL AA?

Una mujer identificada en Instagram como @natsh.cp, hermana de Astrid Marie Cuevas, señaló que Anuel AA es un mal padre: “No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube así mismo baja”, escribió en redes sociales y además señalo que: “Los sacaste a la calle. No te preocupes que ella sola no está”.

Nicole Cuevas, otra hermana de Astrid, compartió un video —con fecha de noviembre del 2021—donde vemos a Anuel AA besando a la madre de su hijo. Ella acusa al cantante de hacerle promesas falsas a la madre de su hijo y de llamar a Pablito solo una vez al mes. “Eres un falso”, señaló.

Ante estas acusaciones, la hermana del cantante puertorriqueño salió a contar detalles de la situación actual del menor. Jliany desmintió que Anuel AA haya abandonado a su hijo Pablito y esté en la calle.

“Pablito no está durmiendo en la calle. Su mamá junto a mi sobrino viven en una casa salda en Puerto Rico que ella escogió y se la compró mi hermano, y andan en una guagua Mercedes Benz G Wagon de $200 mil dólares”, escribió Jliany en Instagram.

“En Miami tiene otra guagua Mercedes y otra casa salda valorada en $1.8 millones, casa que en papel está estipulado le pertenece a Pablito cuando cumpla sus 18 años, y se mantienen viajando de Miami a Puerto Rico y viceversa”, añadió en su mensaje.

La hermana de Anuel AA también señaló que Astrid Marie Cuevas recibe una pensión para el menor: “Y con los miles que recibe de pensión y el apoyo que siempre le ha brindado la familia decir que Pablito no tiene una cama donde dormir es una falta de respeto y deja mucho que decir”.

Hasta el momento, la exnovia de Anuel AA no ha reaccionado ante estas fuertes declaraciones de la hermana del cantante puertorriqueño. Tampoco lo han hecho las hermanas de la joven.

Por su parte, Anuel habló sobre su hijo Pablito y aseguró que su prometida Yailín pronto conocería al niño. “Mi hijo es la luz de mis ojos”, manifestó el cantante en una reciente entrevista con People en Español.