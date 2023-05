Anuel AA es un artista que trasciende por lo que hace dentro de un escenario o solo de grabación y fuera de ella. En esta ocasión lanzó una nueva canción, la misma que es una dedicatoria a su exnovia, Karol G, y quien sería su actual pareja, Feid; no obstante, lo ofensivo de sus letras es lo que más ha llamado la atención en redes sociales, en donde el portorriqueño viene siendo severamente criticado.

La expareja de Yailin La Más Viral, con quien tiene una hija en común, viene teniendo un año más polémico de lo habitual. Primero se separó de su esposa, luego reconoció a una tercera hija a quien al principio negaba y ahora ha estrenado un tema bastante controversial, por decir lo menos.

El cantautor de música urbana publicó el 5 de mayo su canción titulada “Mejor que yo”, la cual se ha convertido en tendencia a raíz de las frases subidas de tono en contra de “La Bichota” y “Ferxxo”.

El último post de Anuel dedicado a Karol G y Feid (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿QUÉ DICE LA CANCIÓN “MEJOR QUE YO” DE ANUEL AA DEDICADA A KAROL G Y FEID?

La canción, que en seis días ya superó las 17 millones de reproducciones en su canal de YouTube, hace referencia de cabo a rabo al pasado amoroso e íntimo que tuvo con la medellinense, a la vez que se compara con “Ferxxo”, el otro artista colombiano que viene destacando en el último tiempo.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, reza al comienzo la canción, en una clara alusión sexual.

En otra frase se oye: “Como yo nunca te va a hacer el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él. Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter”.

Como es lógico, la publicación tanto en YouTube como en Instagram ha tenido gran repercusión y miles de fanáticos y curiosos han sentado su postura respecto: la gran mayoría ha cuestionado y lamentado la forma irrespestuosa en la que se ha referido a su otrora novia, con quien estuvo de 2018 a 2021.

“Bueno, pero Anuel ya está pasado en conchudez, dedícate a criar a tus hijas”, “ni Shakira se atrevió a tanto”, “te entiendo, Anuel, yo también estoy obsesionada con el Ferxxo” y “Anuel se parece a mí, yo tampoco supero a mi ex”, fueron algunos de los comentarios.

LA RESPUESTA DE KAROL G A LA CANCIÓN DE ANUEL: “MEJOR QUE YO”

La celeb ha evitado referirse a la canción de su expareja pero se pudo conocer que la intérprete decidió borrar las fotos que tenía con Anuel en su Instagram y que hasta abril de 2023 las conservaba como públicas en su perfil.

¿Y Feid? El colombiano continúa de gira por Estados Unidos y ha evitado pronunciarse al respecto en sus redes.