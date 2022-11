Desde que inició la relación, Anuel AA y Yailin La Más Viral han sido muy criticados en todo aspecto, pero principalmente por la premura de las decisiones que han tomado en esta etapa de sus vidas. Y es que ambos artistas iniciaron su noviazgo a inicios de 2022 y a los meses siguientes se casaron, por lo que muchos les vaticinaron un amor corto y pasajero.

Mientras la gente comentaba de ellos, los dos vivían su amor a su manera y exponían todo en redes sociales, demostrando que estaban muy felices con la manera en la que estaban llevando todo. Sin embargo, con el pasar de los meses esto se detuvo y comenzaron a nacer algunos rumores que apuntaban a una posible ruptura o a conflictos internos con infidelidades de por medio.

Estas habladurías nunca se confirmaron y los dos tórtolos continuaron con su historia de amor, la cual parece estar en su punto más alto debido a que Yailin está embarazada y muy pronto tendrá su primer hijo junto a Anuel AA.

De esta manera también callan un poco a los críticos que aseguraban que su noviazgo no iba a traer frutos en el futuro. Ahora, ambos están enfocados en llevar esta etapa de la mejor manera posible y formar la familia que, seguramente, ambos soñaban desde hace tiempo.

ANUEL AA ANUNCIA QUE SERÁ PADRE

Tras un buen tiempo sin subir publicaciones con su amada esposa, Anuel AA sorprendió el lunes 21 de noviembre al compartir contenido con ella en su cuenta de Instagram. El asombro fue más grande aún cuando se leyó la descripción, pues allí confirmaría a todos sus fanáticos que volverá a convertirse en padre.

“¡Voy a ser papá! Que Dios bendiga a las familias del mundo entero”, apuntó el artista en su perfil social, el cual se llenó de comentarios de felicitaciones por la buena nueva que cayó como balde de agua fría para muchos.

YA SE SABE EL SEXO DEL BEBÉ

A través de una celebración de gender reveal, Anuel AA y Yailin La Más Viral se enteraron del sexo de su bebé. En ese momento estuvieron los seres queridos de la pareja, quienes grabaron dicho momento para que luego lo compartan a sus redes sociales.

La encargada de publicar este material y confirmar al mundo entero fue la dominicana, quien mediante una extensa descripción aseguró estar muy feliz en esta etapa de su vida.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento superfeliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo. No tengo palabras, aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor y estamos esperando tu llegada mi gordita”, indicó la cantante, dejando en claro que el bebé es una niña.

ANUEL AA, PADRE POR TERCERA VEZ

Como sabemos, Anuel AA tiene un hijo de 9 años al que quiere mucho y que suele extrañar debido a su apretada agenda como cantante, pero en este 2022 se habría convertido en padre por segunda vez, pues una joven de nombre Melissa Vallecilla aseguró que estaba esperando una hija suya y que ya había una prueba de ADN de por medio.

Si bien el artista no se ha pronunciado al respecto, todo hace indicar que aquella acusación era cierta, ya que luego la señorita aseveró que Anuel la apoyaba en la manutención de la bebé.

Es por ello que, con el embarazo de Yailin, el artista puertorriqueño tendrá su tercer hijo a sus 29 años de edad.