El cantante Anuel AA es, en la actualidad, uno de los artistas más reconocidos en el género urbano a base de mucho trabajo y perseverancia debido a que nunca bajó los brazos hasta conseguir la fama que tanto soñó de niño en Puerto Rico.

Por más que ya tiene un nombre ganado en este género musical y que acumule millones de fanáticos en las redes sociales, el artista puertorriqueño no se detiene en su trabajo y sueña con ganar mucho más, lo cual era casi improbable cuando inició su carrera.

Y es que, como muchos de los famosos músicos en todo el mundo, Anuel AA salió desde lo más bajo y aprovechó cada oportunidad que se le presentó.

El puertorriqueño siempre quiso dedicarse a la música y la luchó hasta convertirse en un cantante exitoso (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿QUÉ HACÍA ANUEL AA ANTES DE SER FAMOSO?

Desde que era un chico, Emmanuel Gazmey Santiago supo que su destino y futuro tenía que estar en la música. Además, al ser hijo de un conocido músico y productor de Puerto Rico, su vida solo giraba alrededor de ello.

Fue precisamente gracias a su padre que pudo grabar sus primeros temas junto a Cásper Mágico, con quien formó un dúo que duró unos años y que después se volverían a unir de forma momentánea para grabar unas colaboraciones.

En el 2011 comenzó una carrera como solista, lanzando canciones como “No se enamora” o “Death Before Dishonor”, las cuales empezaban a sonar entre los jóvenes de aquellas épocas.

Su camino hacia la fama se complicó un poco porque las emisoras de radio locales no emitían sus temas debido a lo explícito de sus letras en temas relacionados a la drogadicción, delincuencia, etc.

La gran oportunidad que tanto esperaba llegó en 2015 cuando participó de un tema de Bryant Myers llamado “Esclava”. Desde allí empezó a tener más miradas encima y pudo sacarle provecho a eso.

Después de eso, Anuel AA sacaría el mixtape “Real Hasta La Muerte” y lo demás sería historia pues el ascenso fue constante.

¿POR QUÉ ANUEL AA ESTUVO EN LA CÁRCEL?

El 30 de abril de 2016 Anuel AA fue detenido en una discoteca en la que se traficaba con armas y posteriormente fue sentenciado a 30 meses de prisión, los cuales habrían sido aceptados sin oposición por él mismo.

Antes de confirmarse sus delitos, el cantante afirmó que su mayor preocupación era lo que podría pensar su hijo. Además, en el juzgado soltó una frase muy recordada hasta ahora.

“Yo le voy a demostrar a todo el mundo que no soy esa persona negativa que la gente se cree por mi música. Estoy aquí en verdad, en verdad, por creerme que me las sé todas, por inmaduro y por empastillarme sin pensar que me iba a pasar algo malo”, sostuvo.