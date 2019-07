Anuel AA: ¿ por qué los fans del cantante se enfurecieron con video sobre su nuevo reloj?

Anuel AA se ha convertido en uno de los artistas de música urbana más polémicos del momento. No es la primera vez que el novio de Karol G da algunas declaraciones que realmente llegan a molestar mucho a sus seguidores y esta vez el cantante puertorriqueño ha vuelto a enfurecer a sus fans al parecer por presumir una nueva adquisición: un reloj de US$ 350.000.



El cantante ha logrado posicionarse como uno de los artistas más cotizados del momento al igual que su novia Karol G y esto lo ha llevado a estar siempre en el blanco de las críticas por todas las acciones que realiza, así que este nueve incidente no es novedad, ya que no es la primera vez que acusan a Anuel AA de presumido.



El novio de Karol G compartió unas imágenes en Instagram y no se ha salvado de que lo ataquen por considerar que ese video es muy ofensivo para muchos e inaceptable.



¿Qué pasó con Anuel AA?

Anuel AA utilizó su cuenta de Instagram para presumir su nuevo reloj que tiene un valor de 350 mil dólares de la marca One of One.



Al parecer el cantante ya se encuentra acostumbrado a los ataques, así que esta vez utilizó un discurso para conseguir que el golpe sea menos doloroso y dijo que no se trataba de un tema de falta de humildad, sino resultado de su arduo trabajo.



“Que si yo salí de abajo y tengo todo lo que tengo y todo lo que logré, tú también lo puedes hacer”, explica antes de mostrar el reloj que tiene pensado adquirir.



Esto no lo libro de recibir millones de mensajes negativos y decirle que debe de pensar antes de actuar ya que existen muchas personas en el mundo que no tienen nada para comer y él debería hacer el cambio.



Por eso los comentarios poco agradables hacia la persona de Anuel no se hicieron esperar. “El artista más retrasado mental del mundo”, “Cuando veo estos videos me dan ganas de eliminar todas tus canciones de mi playlist“, “Extraño al Anuel del 2016”, dicen tan sólo algunos de los mensajes.



Esta no es la primera vez que Anuel AA se encuentra en el ojo de la tormenta, sin duda es uno de los cantantes más criticados por sus acciones.