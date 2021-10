Invasión, la nueva serie dramática de ciencia ficción de Apple TV+, se estrena a nivel mundial este viernes 22 de octubre. La serie, que constará de 10 episodios, se estrena con los tres primeros, seguidos de uno nuevo cada viernes.

Invasión es una creación del guionista, productor y director nominado a los Emmy y a los Oscar Simon Kinberg junto con David Weil. La serie original de Apple ha sido dirigida por Jakob Verbruggen.

De qué se trata ‘Invasión’

Ambientada en múltiples continentes, Invasión sigue una invasión alienígena a escala planetaria a través de diferentes perspectivas en todo el mundo. La ficción está protagonizada por Sam Neill, Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Firas Nassar, Shiori Kutsuna, Tara Moayedi, Azhy Robertson, Daisuke Tsuji, Billy Barratt y India Brown, entre otros actores.

“Ciudadanos del mundo, lo que tengo que deciros no es algo para lo que me preparé. Como muchos sabéis, estamos sufriendo inexplicables incidentes. Desde cortes de electricidad hasta la destrucción de infraestructuras y hogares. Ahora creemos que estos incidentes están conectados. Lo que está visitando la Tierra no es de este planeta”, se escucha en el clip.

Aneesha Malik (Farahani), una madre de familia, decidirá huir con sus hijos. “Nos vamos ya. Os estoy manteniendo a salvo”, dice. Por su parte, Mitsuki (Kutsuna) descubrirá que hay algo más detrás de la invasión. “Esto sigue un patrón. Hay un mensaje”, dice.

Además de dirigir, Verbruggen también ejerce como productor ejecutivo. Audrey Chon, Amy Kaufman y Elisa Ellis son productoras ejecutivas junto a Andrew Baldwin, quien también escribe el guion. Katie O’Connell Marsh actúa como productora ejecutiva para Boat Rocker Studios.