La madrugada del domingo 21 de noviembre, el hermano menor de Arcángel, Justin Santos, falleció en un accidente vehicular cuando se encontraba manejando por el puente Teodoro Moscoso, en Puerto Rico. Tras la trágica noticia, el cantante viene atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

Solo horas después de que la noticia trascendió, el artista, conocido como ‘La Maravilla’, exteriorizó el dolor por el que atraviesa en estos momentos él y su familia por la pronta partida de su hermano de tan solo 21 años, quien trabajaba en Flow Factory, la compañía dedicada al desarrollo y manejo de artistas que dirige su madre Carmen Rosas, cantante del famoso grupo musical femenino Las Chicas del Can.

ARCÁNGEL TRAS LA MUERTE DE SU HERMANO

En un mensaje que compartió en sus historias de Instagram, Arcángel admitió que él “no era nada ni nadie para exigirle, y mucho menos reclamarle nada al Padre” ante los hechos que ahora viven como familia. Además, señaló que le enseñaron a que “la voluntad” del Padre “debe ser respetada: Y aunque duela a un nivel inexplicable, si así es tu voluntad, te repito que la acepto”.

Justin Santos fue el hermano menor de Arcángel y tenía 21 años (Foto: Justin Santos / Instagram)

En otro momento, el artista puertorriqueño también admitió que “ahora sí está en posición de pedir fuerza y entendimiento para poder guiarnos”.

“¡Pega bajo y fuerte!”, sentenció.

En un mensaje compartido en Instagram, Arcángel se dirigió a Dios para pedirle "fuerzas para poder guiar esta familia por el camino correcto" (Foto: Arcángel/Instagram)

En otro mensaje, se dirigió a Dios para pedirle “fuerzas para poder guiar esta familia por el camino correcto”. En la parte final del texto, Arcángel expresó el profundo dolor que siente por la partida prematura de su hermano menor. “¡Las fuerzas que tenía, mi alma y este corazón enfermo acaban de morir hoy también!”, dijo.

Arcángel escribió un texto en una historia de Instagram tras conocerse la muerte de su hermano (Foto: Arcángel/Instagram)

Horas después, el cantante colocó un post en su cuenta de Instagram con extenso mensaje despidiéndose de Justin Santos con una caricatura de él y su hermano vestido de ángel en el cielo. “Yo nunca había sufrido tanto. Yo nunca me había sentido tan abajo. Tan derrotado, tan perdido. Esto es nuevo... y ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé”, escribió Arcángel.

“Te estabas convirtiendo en todo lo que algún día soñé para ti. Yo te observaba a la distancia como te comportabas y estabas siguiendo el PATRÓN correcto mi hijo, mi hermanito, mi amigo, mi PROTECTOR. Te vi nacer y te crie junto a mi madre con todo el amor del mundo. Cambiaba tus pañales, te daba de comer cuando mami se iba a trabajar, no soportaba verte llorar porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto. Creciste B y cuando por fin llegó la oportunidad que siempre deseabas que era la de trabajar junto a mi te fuiste mi hijo. Pero te prometo algo, cuidaré de nuestra madre más todavía, así como tú lo hacías y no solo a ella tú cuidabas de todos nosotros...”, agregó.

“Hoy me tocó levantarme en nuestra casa y afrontar la triste realidad de que no estas. Pero confío en que PAPÁ DIOS me enseñará el camino y te juro que caminaré por el firme, con mi frente en alto. Orgulloso del hombre que te convertiste. JUSTIN SANTOS mi ETERNO MANEJADOR”, puntualizó la estrella de la música urbana.

“Nos vemos pronto pero NO AHORA. AHORA ME TOCA CUIDAR DE ESTA FAMILIA MÁS QUE NUNCA. Y ESO LO HARÉ A TU NOMBRE CON TODAS LA FUERZAS DEL MUNDO. Acompaña a PAPÁ DIOS mientas el me muestra este nuevo camino por el cual me toca caminar. Descansa en paz REY, vuela alto REY y cuídanos desde tu nuevo lugar: EL REINO DE DIOS”, finalizó Arcángel.