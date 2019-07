Área 51: ¿qué pasaría si la gente realmente intenta tomar la base militar?

Lo que aparentemente inició como una broma, pasó a ser algo más serio. Y no es para menos, luego que el evento “Storm Area 51, They Can't Stop All of Us” (“Invadamos el Área 51, ellos no pueden detenernos a todos”, en español), difundido por Facebook, logró que 1,6 millones de personas hicieran clic en “asistiré” y otras 1,2 millones indicaran estar “interesadas”, las mismas Fuerzas Armadas de Estados Unidos tuvieron que salir al frente para lanzar una advertencia.

En el comunicado, que fue emitido el fin de semana, piden no participar del mismo. “Se trata de un campo de tiro abierto para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, y disuadimos a todos de intentar entrar en una zona donde entrenamos a las fuerzas armadas estadounidenses. Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos siempre están listas para defender a América y su propiedad”.

Sin embargo, las advertencias no habrían hecho retroceder a la gente para que evite ingresar a la página; por el contrario, son cada vez más los que continúan sumándose. Pero se ha puesto a pensar ¿qué pasaría si los supuestos asistentes, que superan el millón y medio, realmente intentan tomar esta base militar?

Consecuencias de entrar al Área 51

Según la legislación del país norteamericano: “Se prohíbe entrar sin autorización a bases militares. De acuerdo con la Sección 1382 del Título 18, la ley prohíbe a cualquier persona ingresar a una instalación militar con cualquier propósito sin permiso, incluida una reserva militar, naval o de guardacostas, correos, fortalezas, arsenal, patio, estación o instalación. Si lo hace, será declarada culpable de violar la ley y sujeta a seis meses de prisión o una multa de 500 dólares, o ambos”. Incluso, está autorizado el uso de fuerza letal.

Es decir, si a pesar de los numerosos avisos donde se menciona “no allanar”, los supuestos asistentes al evento intentan ingresar a dicho espacio, podrían recibir un disparo por representar una amenaza a la seguridad de su país.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. tuvieron que pronunciarse sobre el evento de Facebook. (Foto: EFE) Las Fuerzas Armadas de EE.UU. tuvieron que pronunciarse sobre el evento de Facebook. (Foto: EFE)

Detenciones y muerte por estar cerca al Área 51

En 2014, debido a que un autobús turístico con cuatro pasajeros se acercó demasiado a esta zona, personal militar armado detuvo a todos y los amenazó con condenarlos por delito menor y al pago de una multa.

Los mismo ocurrió dos años después, pero con un equipo de doce personas que filmaba para el programa de la BBC Conspiracy Road Trip. Todos fueron arrestados por acercarse demasiado al Área 51, dio a conocer el portal Gizmodo. Los detenidos fueron obligados a estar boca abajo más de tres horas. Al final se determinó su inocencia y fueron liberados, no sin antes pagar una multa de 500 dólares.

En enero de 2019 se conoció que un hombre “con un objeto cilíndrico en la mano” no se detuvo en una puerta de seguridad en la reserva donde se encuentra el Área 51, por lo que fue baleado.

¿Qué es el Área 51?

El Área 51, también conocida como Groom Lake o Homey Airport (OACI: KXTA), es un destacamento remoto de la Base de la Fuerza Aérea de Nellis en el sur del estado de Nevada, Estados Unidos.

Y aunque durante muchos años, el Gobierno Federal estadounidense ocultó su existencia, finalmente señaló que era una base del ejército que era usada para entrenar a soldados norteamericanos y hacer pruebas de vuelo de los U-2 y los Oxcart, aviones de combate que eran utilizados para espiar y vigilar al enemigo durante la Guerra Fría.

El acceso al Área 51 está prohibido, bajo orden de disparar. (Foto: EFE) El acceso al Área 51 está prohibido, bajo orden de disparar. (Foto: EFE)

¿Qué se prohíbe en esta zona y sus alrededores?

Está completamente prohibido acercarse a la instalación, tal como lo muestran las numerosas advertencias alrededor de la localidad en Nevada.

Asimismo, está penado por ley desde tomar fotos hasta cruzar algunos metros dentro de la base e incluso sobrevolar el cielo de esta zona.

¿Centro para investigación alienígena?

Aunque muchos desconocían su existencia, esta base está presente en quienes creen en la vida extraterrestre, debido a que en los alrededores del Área 51 se han producido desde hace años el avistamiento de ovnis. Esto los habría llevado a pensar que se trataba de un lugar en donde se investigaba la actividad alienígena. Incluso se asegura que se mantienen confinados seres de otros planetas y sus platillos voladores.

Según la Universidad George Washington, este lugar fue creado a mediados de la década de 1950 por orden del entonces presidente Dwight Eisenhower. A pesar de que su existencia no era un secreto, el hecho de que el gobierno no lo reconociera dio lugar a diversas teorías de conspiración a lo largo de los años.

El evento de Facebook

El evento “Storm Area 51, They Can't Stop All of Us” (“Invadamos el Área 51, ellos no pueden detenernos a todos”, en español) fue convocado para el próximo 20 de setiembre. Hasta el momento ha logrado que 1,6 millones de personas hicieran clic en “Asistiré” y otras 1,2 millones indicaran estar “interesadas”.