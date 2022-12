“Argentina, 1985″ retrata un episodio oscuro en la historia del país latinoamericano, aunque la película de Santiago Mitre logra hacerlo digerible. Dura poco más de dos horas, pero el tiempo se pasa volando y, sin darte cuenta, ya estás viendo los créditos finales. Definitivamente, tiene muchas posibilidades para ser contendiente para la temporada de premios.

La cinta protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani (para todas las fanáticas de “Casi Ángeles) está basada en hechos reales, aunque a veces nos gustaría pensar que es una ficción distópica.

Relata la difícil tarea que tuvo el fiscal Julio César Strassera y su equipo de jóvenes abogados para recolectar evidencia, testimonios y enjuiciar a los miembros de la Junta Militar que mantuvo una dictadura en Argentina desde 1976 hasta 1983. Durante ese tiempo, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, incluyendo secuestros, torturas, abusos sexuales, venta de niños, asesinatos y miles de desapariciones.

“Argentina, 1985″ ha sido incluida en la lista preliminar para competir dentro de la categoría de “Mejor película internacional” y estoy segura que será una de las nominadas próximamente.

Aunque ganar la estatuilla va a ser difícil, considerando que otro de los títulos es “Decision to Leave” de Park Chan Wook, el maestro detrás de “Oldboy” y “The Handmaiden”.

“ARGENTINA, 1985″ ES TAN BUENA, QUE PARECE HABER SIDO FÁCIL HACERLA

¿Alguna vez les ha pasado que ven una película tan correcta que su primera impresión es “es buena, pero bastante simple”? Es lo que me sucedió con “Argentina, 1985″ y no porque la película realmente sea sencilla, sino porque todo el equipo trabajó en perfecto balance para hacer un producto impecable y trasladar a la audiencia a ese contexto post dictadura.

Conforme fui analizando más el largometraje me di cuenta que la puesta en escena construyó al pie de la letra la decoración, los vestuarios, accesorios, autos, tecnología del momento. Incluso la paleta de colores va acorde a la época. Si algo hubiera fallado, se habría notado.

La Junta Militar durante una de las primeras audiencias en "Argentina, 1985" (Foto: Amazon Prime Video)

La actuación de Ricardo Darín, como siempre, fue inmaculada, llenando de carácter al protagonista que debe emprender la peligrosa tarea de enjuiciar a militares que, como se dice dentro de una escena, “pertenecen al séptimo círculo del infierno”.

Por sobre todo, resaltó lo fundamental en este tipo de películas históricas y políticas: el guion. Santiago Mitre y Mariano Llinás, quienes ya han trabajado juntos anteriormente en títulos como “El estudiante”, hacen parecer que contar este tipo de historias es fácil, cuando no lo es.

Si debo usar un punto de referencia o comparación, diría que es un estilo parecido al de Aaron Sorkin (“El juicio de los 7 de Chicago” y “Being the Ricardos”), aunque con un diálogo menos apabullante. Definitivamente, es la fórmula que le encanta a los Oscars y que, si tuvieran los ovarios para incluir a las películas internacionales en “Mejor guión original”, probablemente se lo llevaría. Pero como siempre, no esperes nada de la Academia, para no terminar defraudado.

“ARGENTINA, 1985″ UTILIZA EL HUMOR CON PRECISIÓN

La trama de “Argentina, 1985″ es seria, densa y puede llegar a ser muy abrumante, debido a los fuertes y explícitos testimonios que se cuentan en el estrado. Sin embargo, Mitre pudo equilibrarlo con pequeños toques de humor en los momentos precisos, en los cuales no se hacía mofa de las duras vivencias.

Se siente presente, sobretodo, en la primera parte de la película, cuando se juega con la presión que está sintiendo el equipo del fiscal Strassera para manejar el caso. Las carcajadas que te sacan llegan a ser refrescante y liberan un poco la tensión constante que se siente.

Puede que este elemento, junto con el dinamismo, es lo que hace que los 140 minutos se pasen rapidísimo y todo concluya un mensaje esperanzador: los villanos de la historia, eventualmente enfrentarán su castigo, por más difícil que sea conseguirlo.

Por lo menos hasta que leas que llega Carlos Menem cinco años después a fregar todo el esfuerzo hecho. Pero en fin, la magia del cine. Por eso nos gusta.

