Si ya viste “Argylle”, la comedia de acción dirigida y producida por Matthew Vaughn, seguro hay una interrogante que está rondando tu cabeza: ¿quién es la verdadera Elly Conway, la autora del libro en el que se basa esta película? Si bien, ella tiene una descripción de su biografía en Penguin, donde se menciona que “nació y creció en el norte del estado de Nueva York. Escribió su primera novela sobre el Agente Argylle mientras trabajaba como camarera en un restaurante nocturno” e incluso tiene presencia en redes sociales, aunque bastante esquivos, el que menos comenzó a especular quién estaría detrás de su verdadera identidad. ¿Quieres saber de quién se trata? En las siguientes líneas, te lo contamos.

Antes te mencionamos que esta cinta nos muestra a una introvertida novelista de espías que escribió cinco libros, los cuales narran las hazañas de Aubrey Argylle; sin embargo, de un momento a otro y sin quererlo se ve arrastrada al mundo real de lo que escribe: el espionaje; algo de lo que se entera durante un viaje en tren cuando es advertida por el espía Aidan que la organización denominada División busca matarla porque sus novelas prevén el futuro.

Descubrir la verdadera identidad de Elly Conway, de "Argylle", generó todo tipo de especulaciones (Foto: Universal Pictures)

ESPECULACIONES SOBRE LA VERDADERA ELLY CONWAY DE LA PELÍCULA “ARGYLLE”

Las especulaciones en torno a la verdadera identidad de Elly Conway han hecho que todos busquen respuesta para saber quién es la persona que está detrás de este personaje, pero por ahora todo es un misterio. A continuación, las hipótesis que se manejan:

¿ELLY CONWAY PODRÍA SER JK ROWLING?

De acuerdo con una de las teorías, Elly Conway sería JK Rowling, la autora de la serie de libros de “Harry Potter”. ¿Por qué aseguran eso? Tomando en cuenta que la escritora británica escribió ocho novelas policiales con el seudónimo Robert Galbraith, muchos piensan que ella pudo recurrir nuevamente a esta modalidad.

“Me encantó la idea de lo que sucedería si un mago fuera a ver a JK Rowling en el tercer libro y le dijera: ‘¿Sabes qué?’. Los magos son reales. Hogwarts es real. Yo soy real. Voy a mostrarte lo que es realmente”, señaló Matthew Vaughn a The Hollywood Reporter.

¿ELLY CONWAY PODRÍA SER MATTHEW VAUGHN?

Otros piensan que el propio director y productor de “Argylle”, Matthew Vaughn, es el verdadero autor del libro que se basa en el filme. ¿Por qué aseguran eso? Porque los derechos de autor del libro pertenecen a Marv Quinn Holdings Limited, una empresa que está registrada a su nombre y el de su esposa.

De ser cierta esta afirmación, solamente se hubiera tratado de un truco de marketing, y vaya que funcionó.

¿ELLY CONWAY PODRÍA SER TAYLOR SWIFT?

Aunque para muchos podría tener sentido que Taylor Swift sea la verdadera autora de “Argylle” porque “Elly Conway coincide con un personaje televisivo de la serie australiana ‘Neighbors’, que apareció por primera vez en el programa el 13 de diciembre, coincidiendo con el cumpleaños de Taylor Swift, y que la cantante tenga dos gatos Scottish Fold, raza que aparece en la cinta” han hecho suponer esto.

Pero las esperanzas de muchos se cayeron cuando Matthew Vaughn lo descartó, quien señaló que no se había dado cuenta de ello hasta que hija le dijo: “¡Nunca me dijiste que Taylor escribió el libro!”. Tras causarle gracia lo mencionado, él descartó que sea la intérprete de “Cruel Summer”, pero añadió: “Puede que Taylor Swift no haya escrito la novela, pero un personaje de la película de Matthew Vaughn se inspiró en la cantante”, publica Rolling Stone.

¿ELLY CONWAY PODRÍA SER TAMMY COHEN?

Para Washington Post, Elly Conway es la escritora británica de suspenso “Tammy Cohen debido a Robert Massey, un astrónomo que escribió en los agradecimientos de Argylle , afirmando que Tammy lo contactó para una novela de espías”, publica el medio.

ENTONCES, ¿CUÁL ES LA VERDADERA IDENTIDAD DE ELLY CONWAY DE “ARGYLLE”?

Cuando se estrenó la película, el 2 de febrero, Telegraph dio a conocer en exclusiva la identidad del autor, o mejor dicho los autores, del libro “Argylle”. Se trata de Terry Hayes, novelista y guionista australiano, y Tammy Cohen, escritora británica de thrillers psicológicos.

¿Esperabas que fueran dos los autores del libro en el que se basa la película?

Bryce Dallas Howard es Elly Conway y Chip el gato interpreta a Alfie en "Argylle", dirigida por Matthew Vaughn (Foto; Universal Pictures)