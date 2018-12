Ariana Grande, elegida Mujer del Año y le da consejos a su yo más joven en video de Billboard

Su nombre es tendencia en redes sociales. La aman en Facebook, la adoran en YouTube, es un ícono de Instagram. Ariana Grande estornuda y el mundo entero lleno de sus fans le dice: ¡Salud! En tiempos veloces donde la verdad parece estar en Google, la famosa cantante ha vuelto a pegarle a la fama. El nuevo videoclip de su canción "Thank U, Next" visto 100 millones de veces en YouTube en un tiempo récord. Y si es no basta, la revista Billboard le rendirá un homenaje el jueves 6 de diciembre como Mujer del Año. La cita es en la 13° gala anual de Mujer en la Música en Nueva York.

En la previa del magno evento, Billboard entrevistó a Ariana Grande e intentó ponerla en jaque con sus fotos de cuando era niña. Los resultados sobrepasaron lo esperado. YouTube estalló con el video y las muros de Facebook se han inundado con la nota preparada por la famosa revista.

La primera foto mostrada tiene, casualmente, relación con el video musical de "Thank U, Next", ya que Ariana aparece haciendo lo que ella llama "una curva y presión", gesto que aparece en el videoclip y rinde homenaje a la película "Legalmente rubia".

En la segunda íntima foto, Ariana Grande aparece junto a su hermano Frankie, y esto dijo. "Todavía me veo así sin maquillaje, ni pelo, ni extensiones y esas cosas ... De verdad, cuando salgo de la ducha, eso es exactamente lo que parezco. Lo juro por Dios. Lo juro.", comentó.

Ariana también contó la historia de una foto en la que aparece junto a su madre con el rostro pintado como si fuesen esqueletos. "Esto fue como un jueves al azar en julio. Mi papá trabajaba hasta tarde, así que mi familia y yo hicimos esto juntos. Eso es una locura. Necesitamos ayuda severa, aún, todos nosotros. Esto también sigue siendo el aspecto que tengo sin maquillaje", reveló.



La cantante, Mujer del Año para Billboard, solo tuvo un gran consejo para su yo más joven, uno que se repite hasta ahora todos los días: ser más amable con ella misma.

"Siempre he sido mucho mejor en dar mucho amor, oportunidades, aceptación y perdón a otras personas, pero ninguna para mí", dijo. "Así que creo que intentaría inculcar eso, o darme cuenta al menos un poco antes, porque apenas estoy empezando a entrar en ese capítulo ahora, y me doy cuenta de eso", finalizó Ariana Grande.