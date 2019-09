Ariana Grande corta su característica coleta en video promocional de su nueva fragancia

Ariana Grande la sigue rompiendo en todos los ámbitos, es una de las artistas con más seguidores en Instagram y una de las más escuchadas en la plataforma de YouTube, y su fama mundial se la ha ganado a pulso; pues ahora no se queda atrás en el ámbito empresarial, y consiguió que el lanzamiento de su nuevo perfume llamado "Thank U, next" sea todo un éxito.

El comercial, que juega con frases de conocidas películas como ‘Mean girls’ y ‘Bring it on’, así como el video oficial del tema, vuelve a retomar el ambiente juvenil de la secundaria, recreada en los años 2000.

Si bien Ariana es conocida por su potente voz, también es reconocida por su inigualable estilo, la coleta alta que siempre lleva puesta no fue la excepción en este video promocional. Pero un detalle al final en la publicidad de la estrella juvenil dejó sorprendido a quienes vieron el videoclip.

En el clip se ven primero los mismos personajes del videoclip oficial de la canción, hablando de la nueva fragancia de Ariana Grande. Pero casi al final, aparece la artista con unas tijeras dispuesta a cortar su característica coleta, algo que sin duda nadie se lo esperaba.

El vídeo se convirtió en tendencia en la plataforma de Youtube y acumula más de 4 millones de reproducciones hasta la fecha. El frasco del perfume está diseñado en forma de corazón roto basándose en la temática del videoclip Thank U, next donde la cantante habla de pasar página una vez ha terminado una relación.

Lo cierto es que, aunque la imagen es asombrosa, no parece que Ariana Grande se haya cortado el pelo de verdad ya que sigue luciendo su larga melena (aunque según muchos medios, se trata de una peluca).