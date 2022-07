Durante los últimos meses el cantante Marc Anthony ha dado que hablar por su relación con Nadia Ferreira con quien muchas veces ha sido fotografiado. Sin embargo, en algunas ocasiones, el artista también ha aparecido junto a sus hijos quienes ya se acostumbraron a los flashes y a las cámaras, aunque quien pocas veces ha sido retratada es su hija Arianna Muniz.

Se debe precisar que Marc Anthony tiene seis hijos y dos de ellos nacieron producto de su matrimonio con Dayanara Torres. Ellos son Cristian y Ryan.

Asimismo, con Jennifer López vio nacer a sus hijos Emme y Maximilian. Tampoco se puede dejar de mencionar a Alex (Chase), hijo de Debbie Rosado, una expolicía con quien el cantante tuvo una relación sentimental a inicios de los años 90.

Todos ellos han sido vistos, en algún momento de sus vidas, junto a su padre quien es toda una estrella de la música a nivel internacional.

Sin embargo, en esta historia también aparece el nombre de Arianna Muniz, la hija de Marc Anthony quien pocas veces ha sido retratada por el lente de una cámara. Es por ello que muchos se han preguntado ¿por qué casi nunca aparece en público?.

¿POR QUÉ ARIANNA MUNIZ NUNCA SE DEJA VER?

Hace 28 años nació Arianna Muniz, la hija de Marc Anthony con la expolicía Debbie Rosado.

Actualmente es una joven que se caracteriza por tener cabello negro y muy largo y las veces que ha sido retratada ha aparecido con unos lentes y con una gran sonrisa.

Pero, según informó el portal vida y estilo de yahoo, las pocas oportunidades en las que se le ha visto junto a su padre en eventos públicos sería porque, presuntamente, no acostumbraría a estar presente en algunos momentos con su familia.

El portal añade que un ejemplo de ello fue cuando Marc Anthony cumplió 50 años y se le organizó una fiesta para homenajearlo. Resalta que en aquella vez Arianna no apareció en ninguna fotografía que se tomaron.

Si bien no existe una versión oficial de por qué Arianna no aparece muy seguido ante el público, el citado medio indica que en la fiesta de cumpleaños de Marc Anthony la joven pudo tener otros compromisos o quizá no ha querido exponerse ante los medios de comunicación.

SU AMISTAD CON SHANNON DE LIMA

En algún momento de su vida Marc Anthony estuvo casado con Shannon de Lima y fue por aquellos años donde Arianna se hizo muy amiga de la modelo y visitaba a su padre.

La buena relación entre la joven y la modelo quedó retratada en una fotografía que ambas se tomaron como muestra de lo bien que se llevaban.

¿QUIÉN ES ARIANNA MUÑIZ?

Arianna Muñiz Rosado es la hija mayor del salsero Marc Anthony. La joven nació el 29 de junio de 1994 y tiene actualmente 28 años. Ella es fruto de la relación del cantante con la expolicía de Nueva York Debbie Rosado. El hermano de Arianna es Alex ‘Chase’ Muñiz Rosado, muchacho al que el artista adoptó y le dio su apellido.

A diferencia de sus hermanos, la joven prefiere mantenerse alejada de las cámaras y de las redes sociales. Así, no cuenta con perfiles activos en las plataformas digitales. No obstante, algunos de los seguidores del cantante han compartido diversos videos donde se ve cómo Arianna acompaña a su padre en algunas de sus presentaciones. Además, ha sido observada en eventos junto a él, aunque no de manera constante.

Se sabe también que ella fue la única de los herederos de Marc que no lo acompañó en su cumpleaños 50, en Miami. Quizá, debido a mantener su privacidad, en ninguna de las fotografías difundidas apareció Arianna.