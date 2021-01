Armando Manzanero falleció el pasado 28 de diciembre de 2020, noticia que conmocionó a México y varios países de Latinoamérica. El emblemático músico y compositor dejó un legado de más de 400 canciones, de las cuales más de cincuenta han alcanzado fama internacional, como “Somos novios”, “Esta tarde vi llover”, “Contigo aprendí” y “Adoro”. Sus temas le atribuyeron el seudónimo del “Rey del Romanticismo” y su música se ha mantenido vigente con el paso del tiempo.

El galardonado artista murió por un paro cardiaco debido a una falla renal derivada de complicaciones por el coronavirus. Su deceso entristeció a sus fanáticos y al mundo de la música, al mismo tiempo que significó un duro golpe para sus amigos y familiares. Su esposa, Laura Villa, recordó los últimos momentos que vivió junto a Armando Manzanero, en una entrevista para el programa “Sale el Sol”.

“Han sido los días que nunca imaginé que pudiera vivir. Yo les comento a la gente que amo, que parece que él supiera, porque hace un mes, el día 28, era una tarde que estábamos y me dijo: ‘Te quiero agradecer por la vida tan preciosa que me diste’”, contó.

Armando Manzanero falleció el pasado 28 de diciembre de 2020 por un paro cardiaco (Foto: Armando Manzanero/ Instagram)

Según el testimonio de Laura Villa, Armando Manzanero le agradeció por todos los años que pasó junto a ella. Esto ocurrió durante una cena romántica que compartieron los dos, mientras tomaban vino y pasaban un gran momento. Algo que Laura ha interpretado como una despedida.

“Un mes antes él me dijo cosas especiales: ‘Te quiero dar las gracias por lo feliz que soy’. Era el 28 de noviembre, me regaló unos vestidos, me invitó a cenar, tomamos una copa de vino, nos la pasamos increíble y me dijo: ‘Ha sido la mejor luna de miel que me has dado’, eso fue el 28 de noviembre y al mes él fallece”, reveló la viuda del cantante.

Después de que Armando Manzanero ingresó al hospital por su contagio de COVID-19, su esposa Laura Villa habló con él por FaceTime. Durante esa conversación, el cantante le mencionó que pondría de su parte para recuperarse del coronavirus.

“Nosotros nos despedimos el 17. Después de que lo estabilizaron me dejaron estar con él y me dijo: ‘Le voy a echar muchas ganas, voy a capotear este toro con todo lo mejor que pueda porque quiero seguir viviendo contigo’”, dijo.

“Él me escuchaba, me dio un beso, me dijo que nos veíamos pronto. Todas las tardes me hablaba vía FaceTime, fue muy difícil”, reveló.

Laura Villa también contó que ambos tenían planeado casarse por la Iglesia, sin embargo, esto lamentablemente no pudo ser posible. “Me decía que se quería casar conmigo por la Iglesia, pero fue de esos planes de esta vida que no se nos hizo”, agregó.

La viuda de Armando Manzanero, entre lágrimas, contó que todos los días recuerda a su esposo. “Tengo una foto muy chiquita que no tiene marco, lo beso, y lo beso y le digo todo lo que siento todos los días porque así siento que lo extraño, que lo amo”.

“Le digo: ‘Amor mío te fuiste físicamente, pero te tengo en mi corazón’. Lo extraño, me hace falta y que le agradezco, que no tengo palabras para dar las gracias por todo el amor que me dio”, dijo Laura Villa.