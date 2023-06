Arnold Schwarzenegger, el protagonista de “Terminator” y exgobernador de California, es un padre orgulloso de cinco hijos. Así lo podemos confirmar en “Arnold”, la docuserie sobre la vida del actor y político estadounidense de origen austriaco que es mundialmente famoso y querido por el público.

A sus 75 años, Arnold Schwarzenegger es uno de los actores más icónicos de Hollywood que ha desarrollado una exitosa carrera en el mundo del cine. También desarrolló una carrera como fisicoculturista, se le consideró el rey no oficial de las franquicias de acción y tuvo un breve paso en la política como gobernador de California de 2003 a 2011.

Arnold Schwarzenegger es una de las figuras públicas más queridas, por lo que es natural que sus fans quieran saber más sobre él y su familia. En el ámbito personal, se sabe que el famoso actor estuvo casado con Maria Shriver y formó una familia. ¿Quiénes son los hijos de la estrella de “Terminator”? Aquí te lo contamos.

“Arnold”es la docuserie sobre la vida del actor y político estadounidense de origen austriaco (Foto:Netflix)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE ARNOLD SCHWARZENEGGER?

Arnold Schwarzenegger tiene cinco hijos. Ellos se llaman: Katherine, Christina, Patrick, Christopher y Joseph Baena.

Cabe señalar que Katherine, Christina, Patrick y Christopher son los hijos que tuvo Arnold Schwarzenegger con su exesposa Maria Shriver. Mientras que Joseph Baena fue fruto de la relación extramatrimonial que tuvo el actor con su ama de llaves llamada Mildred Patricia Baena.

1. Katherine Schwarzenegger Pratt: 33 años

Katherine Schwarzenegger es la hija mayor de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver. Nació el 13 de diciembre de 1989 en Los Ángeles. Actualmente tiene 33 años y está casada con el actor Chris Pratt.

La joven no quiere seguir los pasos de su familia en la política y le dijo a PEOPLE en 2016 que no está interesada en este campo. “Creo que, si creces en él, o te encanta o piensas, ‘¡No, gracias!’”, dijo.

2. Cristina Schwarzenegger: 31 años

La segunda hija de Schwarzenegger y Shriver es Christina Schwarzenegger, quien nació el 23 de julio de 1991 en Los Ángeles, Estados Unidos. Actualmente tiene 31 años y se caracteriza por ser la más reservada de sus hermanos.

Christina Schwarzenegger asistió a la Universidad de Georgetown (el alma mater de su madre) y se graduó en 2013 con una licenciatura en inglés. Más tarde estudió arquitectura de interiores en Parsons School of Design.

La segunda hija de Schwarzenegger y Shriver es Christina Schwarzenegger (Foto: Katherine Schwarzenegger Pratt/ Instagram)

3. Patrick Schwarzenegger: 29 años

Patrick Schwarzenegger es el tercer hijo de Schwarzenegger y Shriver. Nació el 18 de septiembre de 1993 en Los Ángeles y actualmente tiene 29 años.

Se graduó de la Escuela de Negocios Marshall de la USC y ha estado saliendo desde septiembre de 2015 con la modelo Abby Champion, a quien conoció después de su separación de Miley Cyrus, según People.

4. Christopher Schwarzenegger: 25 años

Christopher Schwarzenegger es el hijo menor de Shriver y Schwarzenegger. Nació el 27 de septiembre de 1997 en Los Ángeles y actualmente tiene 25 años.

En 2020, se graduó de la Universidad de Michigan, pero debido a las restricciones de la pandemia de coronavirus, se graduó en línea.

Christopher Schwarzenegger es el hijo menor de Shriver y Schwarzenegger (Foto: Katherine Schwarzenegger Pratt/ Instagram)

5. Joseph Baena: 25 años

Joseph Baena es el hijo que tuvo Schwarzenegger con su ama de llaves Mildred Patricia Baena. Nació el 2 de octubre de 1997 y actualmente tiene 25 años. Su madre mantuvo su identidad en secreto durante los primeros siete años de su vida, pero el evidente parecido físico con su padre hizo que el famoso actor lo reconociera.

De hecho, Schwarzenegger habló sobre su hijo Joseph en su docuserie de Netflix, Arnold. Aunque dijo que estuvo mal su infidelidad, el famoso actor dejó claro que está orgulloso de llamar a Joseph su hijo.

“Estuvo mal lo que hice. Pero no quiero que Joseph sienta que no es bienvenido en este mundo, porque es muy bienvenido en este mundo. Lo amo y ha resultado ser un joven extraordinario”, dijo Schwarzenegger.

¿A QUÉ SE DEDICAN LOS HIJOS DE ARNOLD SCHWARZENEGGER?

Katherine es escritoria. A los 21 años se convirtió en la autora más vendida del New York Times tras publicar su primer libro, “Rock What You’ve Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty” (2010).

Dos años más tarde, Katherine publicó otro libro de autoayuda titulado “Acabo de graduarme. . . ¿Ahora que”. En 2017 escribió “Maverick and Me”, un libro para niños sobre su perro rescatado y en 2020 también publicó “The Gift of Forgiveness”.

Según People, Katherine es una defensora de los derechos de los animales y embajadora de Best Friends Animal Society y ASPCA.

Cristina Schwarzenegge trabajó durante tres años como editora en Goop, la marca de estilo de vida de Gwyneth Paltrow. Ella se encargó de todo lo relacionado con la salud y el bienestar.

Christina también es miembro fundador del Consejo de Fundadores de Olimpiadas Especiales. Ella y el coejecutivo de Shriver produjeron el documental “Take Your Pills” de Netflix de 2018. Esta producción exploró las experiencias de Christina con la adicción a Adderall y cómo las presiones sociales contribuyen al abuso de la sustancia controlada.

Patrick Schwarzenegger es actor y modelo. Actualmente tiene una carrera en Hollywood, la cual está empezando con pequeñas participaciones. Hizo su debut en la pantalla grande con un breve cameo en “Benchwarmers” de 2006 y luego ha participado en “Moxie” de Netflix en 2021 y la serie de crímenes reales de HBO Max, “The Staircase”, en 2022.

Según su perfil de LinkedIn, Christopher Schwarzenegger actualmente vive en Los Ángeles y no se le conoce un trabajo. Ha participado en clases de levantamiento de pesas, boxeo y ciclismo.

Joseph Baena es un actor y bailarín, además le gusta el culturismo. También es agente de bienes raíces en la agencia ARIA Properties, con sede en California.

El hijo de Schwarzenegger trabajó en su primera película, “Bully High”, en 2021. También compitió en la temporada 31 de “Dancing With the Stars” y en abril de 2023, Deadline anunció que Joseph se unió al elenco de la película “Gunner”, protagonizada por Morgan Freeman y Luke Hemsworth.