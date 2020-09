El Arrowverse (Arrowverso) ha muerto junto con Oliver Queen. El 1 de septiembre, The CW compartió un adelanto de las sorpresas que tiene preparadas para el año 2021, donde revela que su universo de series sobre la mitología de DC Comics se llamará de ahora en adelante el CWverse.

En el avance, se despide como es debido a Green Arrow y se celebra el universo montado a partir de las aventuras de Oliver Queen, interpretado por Stephen Amell a lo largo de las ocho temporada de las serie que llegó a su fin en enero de 2020.

¿Cuál será el emblema del CWverse? Por lo pronto, los superhéroes ya conocidos seguirán al frente de sus respectivos programas, incluido Barry Allen como The Flash. Eso sí, se da la bienvenida al nuevo miembro de la familia de series, “Superman and Lois”, que debutará en algún momento del año entrante.

EL ARROWVERSO

Como tal, el Arrowverso nació en 2012 con el estreno de “ Arrow ”. Creada por Greg Berlanti, Marc Guggenheim y Andrew Kreisberg, la serie se convirtió en la favorita de los fans de DC a pesar de contar con un presupuesto reducido en comparación a las películas de la misma marca. La combinación de acción, aventura y humor atrajo al público e invitó al canal a expandir la mitología.

“ The Flash ” fue el primer spin-off de “ Arrow ” en 2014, aunque con el tiempo llegaron “Supergirl”, “Legends of Tomorrow”, “Black Lightning”, “Batwoman”, “Stargirl” y la próxima “Superman & Lois”, además de algunas series animadas y los eventos masivos como ’ Crisis on Infinite Earths ’, del que también participaron antiguas figuras de DC como Tom Welling, el Clark Kent de “Smallville”, y recientes como Ezra Miller, el Barry Allen del Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés).

Al final de este evento, el sacrificio de Oliver Queen reinició el multiverso televisivo y ocasionó la reunión de casi todos los programas de The CW en Earth-Prime, a excepción de “Star Girl”, en el nuevo CWVerse.

¿CUÁL ES MEJOR: CWVERSE O ARROWVERSE?

El cambio del nombre tiene sentido en cuanto a contenido, si se considera que “Arrow” ya no forma parte del universo. Sin embargo, como bien indica ScreenRant, al mismo tiempo no lo tiene si se tiene en cuenta que Arrowverse es el nombre común usado por todos los fans de estos programas. Además, Oliver Queen debería mantener el crédito de haber iniciado la franquicia.

Parece un error del canal tratar de imponer su nombre sobre cada una de estas marcas. De hecho, probablemente los fans seguirán refiriéndose a este universo como el Arrowverse, incluso los medios, por más que haya un nombre oficial detrás.

Aún no hay fecha de estreno para las series del CWVerse como consecuencia de la pandemia del COVID-19.