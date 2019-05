Yahaira Plasencia tras ser vinculada con el presidente Martin Vizcarra: “En las redes me dicen primera dama"

La cantante Yahaira Plasencia negó nuevamente tener algún vínculo o relación con el presidente de la República, Martín Vizcarra. La salsera estuvo de invitada en “El artista del año” y fue consultada por el hecho.

La polémica se desató luego que en una entrevista con Milagros Leiva, la congresista Yeni Vilcatoma manifestara que conocía de un “tema delicado” al que calificó como el “caso Yahaira”. A partir de ese rumor, las especulaciones en contra de la artista empezaron.

“La gente siempre va a hablar, prefiero estar tranquila y enfocarme en mi carrera. Imagínate, en las redes me ponen primera dama. Siempre hay que aclarar lo que se tiene que aclarar, suficiente”, contó Yahaira Plasencia.

Sobre su regreso a la pista de “El artista del año”, la salsera dijo que se siente muy feliz de volver para apoyar a ‘Choca’ Mandros en su presentación. Además, señaló que se encuentra enfocada en su carrera musical.

“Es increíble estar aquí. Siempre lo digo, estoy súper nerviosa, pero con muchos ánimos… Estuve trabajando tanto tiempo, me he caído y me he levantado y cuando uno es perseverante todo sale bien. En dos semanas me voy a Miami a grabar, estoy proyectada en mi carrera ¿el amor? Para después, aún falta mucho”, manifestó.

Por otro lado, también le respondió a la reconocida salsera La India, quien dijo que Yahaira Plasencia “es muy talentosa, pero es más de bailarina y de vedette”.

“Yo admiro a La India, escucho su música y ella tiene su punto de vista y si soy joven y tengo un bonito cuerpo no es mi culpa. Los tiempos han cambiado para todos”, refirió.