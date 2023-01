Hace unos días, Telemundo estrenó la tercera temporada de “La casa de los famosos”, el programa más polémico de la cadena latina en Estados Unidos y que reúne a diversas celebridades, que buscan replicar el éxito de Alicia Machado en 2021 e Ivonne Montero al año siguiente para llevarse el gran premio mayor.

En esta edición, además, la producción del reality de Telemundo sorprendió al incluir a dos personajes del público para que convivan con las celebs de Estados Unidos, siendo sorteados el soñador Raúl García y la modelo e influencer Monique Sánchez para unirse al programa.

A estos dos personajes del público se sumaron varios famosos, entre los que destaca Arturo Carmona, el actor y futbolista mexicano que no dudó en abrir su corazón en la primera semana del reality.

Arturo Carmona es parte de los participantes de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ SE SEPARÓ ARTURO CARMONA DE ALICIA VILLARREAL?

Días antes de que Telemundo anuncie a los sentenciados de la semana, el actor se sentó en el sillón de confesiones con Héctor Sandarti, donde dio detalles de uno de los momentos más complicados en su vida: su separación de Alicia Villarreal.

De acuerdo con el novio de Michelle Orozco, la decisión de separarse surgió tras varias acusaciones de los seguidores de la cantante grupera de, presuntamente, aprovecharse de la fama de su pareja para aumentar su popularidad, algo que lo afectó a nivel profesional.

“La decisión fue mía y ella se tardó un tiempo en aceptarla, en ese tiempo fue difícil ver a mi hija, había dolor en ambas partes, pero no sabíamos cómo manejarlo, no podíamos buscar culpas”, arrancó el exfutbolista.

Fue en ese momento que Sandarti cuestionó si la decisión fue la correcta, pues ahora es un actor reconocido y no necesita de la popularidad de otra figura, pues goza de la suya propia.

“Creo que sí, porque ese obstáculo que ella pudo haber tenido, y no por ella, sino por lo que tanto amaba que era su profesión. Yo ya no le estorbaba, después de eso ella sigue creciendo, cosa que siempre me dio gusto, pero la parte familiar estaba rota”; reflexionó.

#Hilo Arturo Carmona llora al recordar su divorcio con Alicia Villarreal Pt 1 pic.twitter.com/uEsLoLLl37 — Lo + viral (@VideosVirales69) January 23, 2023

SU CARRERA COMO ACTOR Y SU RETIRO DEL FÚTBOL

De hecho, fue su separación lo que motiva su ingreso a la actuación de manera definitiva, pues ya no volvió al fútbol como se esperaba, encontrando en su hija Melanie el motivo para salir adelante.

“Yo no pude continuar en el fútbol, era demasiada presión. El divorcio tuvo la culpa, tuve el remordimiento de dejar a mi hija. Recuerdo que una vez me fue a ver al teatro, mi hija se me enganchó al cuello y me dijo ‘papi, no me dejes’”. Lo tengo presente como si fuera ayer”, recordó entre lágrimas.

Del mismo modo, el actor reconoció que el éxito verdadero es la satisfacción personal, pues aseguró que se prepara mucho para interpretar los papeles que realiza en sus obras.

“Si sabes que diste lo mejor, eso basta. Tal vez a algunos no les gustó, a otros sí, pero lo que importa es lo que te dejó a ti”, sentenció.