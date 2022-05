Arturo Peniche, actor reconocido por haber trabajado en diversas telenovelas en México, se define como alguien muy responsable y tranquilo en su trabajo, el cual se ha visto a lo largo de los años desde que empezó su carrera, pero, como cualquier persona, existen momentos en los que puede perder los papeles y enojarse mucho.

Sin ánimos de incomodar a nadie ni que se crea que él tiene poder para elegir quién trabaja a su lado o no, el artista de 60 años de edad, reconoció que hubo una oportunidad en la que sí pidió que boten a un colega debido a malos entendidos en plenas grabaciones, los cuales provocaron una gran incomodidad física de su parte.

El actor de 60, en varias oportunidades, ha reconocido que tiene mal carácter (Foto: Arturo Peniche / Instagram)

CUANDO ARTURO PENICHE PIDIÓ QUE SAQUEN A UN ACTOR

El histrión estuvo en una entrevista en el programa de YouTube de Inés Moreno, en la que se encargaron de mencionar varios temas, principalmente recordando toda su trayectoria, así que hubo un momento en el que Peniche se animó a contar cierta anécdota en la que se molestó con un colega.

Su incomodidad en dicha circunstancia fue tanta que llegó un momento, en el que exigió que saquen a dicha persona de la escena, que retrataba una pelea en la telenovela “El Zorro: la espada y la rosa” del año 2007, y que no se estaba ejecutando de la mejor manera. Ante ello surge la duda de qué pasó en los foros.

El propio Peniche se encargó de contar a ciencia cierta qué es lo que ocurrió durante las grabaciones para que él reaccione de esa forma. Según lo que él explicó, ambos protagonizaron una pelea en la ficción, pero tal actor no midió muy bien y le propinó tres golpes realmente duros, que fueron suficiente para que él se enfurezca.

“Le dije: ‘Me vuelves a tocar y me va a salir el demonio que prefieres no ver, aguas, una vez más y te va mal. No me vuelvas a tocar, me vuelves a tocar y me vas a sacar el diablo, y no me va a querer ver enojado’”, fueron algunas de sus palabras.

¿QUÉ PASÓ CON EL ACTOR?

Arturo Peniche había pedido que saquen a su colega del momento por los golpes recibidos, pero finalmente eso no ocurrió, ya que recibió las disculpas del caso y todo quedó como una anécdota que hoy en día ya se puede contar con cierta gracia.

“Esa persona fue a pedirme mil disculpas, y le dije ‘No hay bronca, güey, quédate’. Era un hombre. Al tipo le tuve que parar el alto, era extranjero, pero no era colombiano ni venezolano, era de una isla. Y sí le tuve que parar el alto y pedirle que se fuera”, comentó Peniche.