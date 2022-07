Hace unos días, Arturo Peniche sorprendía a sus aproximadamente medio millón de seguidores en redes sociales al confirmar un secreto a voces: se va a divorciar de Gaby Ortiz, su esposa y compañera por casi 40 años.

Tanto el reconocido actor como su esposa han llevado el proceso de separación con madurez y en los mejores términos, velando por su tranquilidad y la de sus hijos, Brandon y Khiabet Peniche.

Sin embargo, recientemente esto podría haber cambiado, pues una declaración del galán de “María Mercedes”, “Mujeres engañadas”, “Victoria”, “En nombre del amor”, entre otras producciones, habría abierto una posibilidad de reconciliación.

Arturo Peniche y Gaby Ortiz en el matrimonio de su hijo Brandon (Foto: Khiabet Peniche / Instagram)

ARTURO PENICHE Y GABY ORTIZ

Como se recuerda, en 2020 el actor de 60 años indicó que se encontraba separado de su esposa Gaby Ortiz debido a un desgaste en la relación y que no se sentía valorado.

Aunque ambos retomaron la relación en varias oportunidades, conviviendo nuevamente o yéndose de viaje, la tranquilidad no llegaba, por lo que la separación fue inminente.

“Amo a mis hijos, amo a mis nietos y amo a la que fue madre de mis hijos, en este caso a Gaby, pero cada quien está haciendo su vida. Ella por su lado y yo por el mío, llevamos una sana relación, hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Seguimos casados, yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto”, aseguró hace unas semanas en “Hoy”.

No obstante, recientemente hizo una aclaración sobre su estado sentimental, acercándose a una posible reconciliación con su esposa.

“No me estoy separando ni me estoy divorciando, ni nada, me estoy dando un break”, indicó para Agencia México.

Para el galardonado artista, cada uno está intentando sanar por separado y luego podrían volver a intentarlo.

“Ella también merecerse darse (un espacio) después de 40 años de casados, tenemos que retomar, tenemos que refrescarnos y decir todavía puedo”, aclaró.

Esto coincide con otras declaraciones pasadas, en las que Peniche ha asegurado que continuará luchando por mantener su relación con Gaby.

“39 años de casados, con dos hijos, tres nietos, que nos han dado la continuidad de estar, y la felicidad de ser, por qué no aprovecharlo y seguir adelante”, señaló semanas atrás.