A Arturo Peniche se le conoce por sus más de 40 años en la actuación, sus recordados protagónicos en una serie de telenovelas y, en especial por haber sido el galán de “María Mercedes” en 1992, pero lo que la mayoría desconocen es que, como cualquier otra persona, tiene defectos que suelen afectar su vida, tal y como lo ha reconocido hace poco.

El actor mexicano tiene un mal carácter pues es ciertamente impulsivo, lo cual le ha traído una serie de problemas que a sus 59 años de edad acepta e intenta manejarlo de una forma diferente pues es consciente de que sus acciones podrían traer consecuencias que lamentar y que, seguramente, quiere evitar.

En una entrevista con TVyNovelas, Arturo Peniche habló un poco sobre ese mal carácter y también, aunque no en gran escala, dio detalles de lo que está haciendo para aprender a controlarlo y mejorar su vida diaria con todas las personas que ama.

Arturo Peniche en su papel en la telenovela "María Mercedes" en 1992 (Foto: Televisa)

ARTURO PENICHE Y SU CARÁCTER IMPULSIVO

Aunque a algunas personas les cueste aceptar determinados aspectos de su vida, Arturo Peniche salió al frente y no tuvo problema alguno en hablar de uno de sus principales defectos y que en el pasado seguramente le ha traído algunas consecuencias negativas.

“Tengo un carácter muy fuerte, el cual, de alguna manera es impulsivo y he tratado de bajar un poco eso. Ni tomo terapias ni medito, solo me arrepiento y al momento de darme cuenta de que cometí un error busco recapacitar y corregirlo”, comentó Peniche.

Pero aceptar esos errores o defectos de su personalidad no ha sido nada sencillo pues, como todo en esta vida, es un proceso, cuyos resultados parecen estar dando buenos frutos.

“Acepto más mis defectos. Antes me peleaba con ellos, ahora no porque entendí que son parte de mí, no me los puedo quitar. El Arturo de hoy es igual de perseverante, inquieto y energético, siempre estoy haciendo cosas. Las decisiones que he tomado han sido las correctas de unos tres años para acá”, comentó.

¿QUÉ HACE ARTURO PENICHE PARA CONTROLAR SU CARÁCTER?

Si bien no ha dado mucha información al respecto, el actor mexicano reveló que se encuentra yendo a un grupo de terapia para hablar sobre sus problemas y así controlar ese mal carácter que ha tenido por muchos años.

Es más, para que la gente pueda entender un poco más sobre eso, se animó a comprar ese grupo con lo que normalmente se hace en Alcohólicos Anónimos.

“No puedo hablar mucho de lo que hago, pero voy a un grupo de estudio de reflejo de almas que es como cualquier terapia, como Alcohólicos Anónimos. Ese tipo de lugares te ayudan a ir corrigiendo y saber por qué tienes ciertas carencias en tu vida, y las vas mejorando”, señaló.

También contó cómo es que se realizan esas sesiones y cuáles son algunos de los aspectos que ha ido controlando.

“Somos un grupo de amigos que hacemos una rueda, nos sentamos en sillas, nos presentamos y comentamos lo que nos está pasando. Se platica sobre ese tema y todos comenzamos a aprender y recibir enseñanzas, como de que tengas paciencia y sepas lidiar con el tráfico, no te bajes del vehículo a pelear con alguien. Es la forma en la que he ido tratando de conocer a Arturo”, añadió.