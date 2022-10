Una escalofriante historia basada en un hecho real, que tiene como protagonista a un individuo que aterrorizó por varios años a todo un pueblo, fue llevada a Netflix bajo el título “Asesinos de la India: Linchamiento en el tribunal”. La serie se centra en la vida de Bharat Kalicharan, más conocido como Akku Yadav, quien murió a manos de cientos de mujeres que fueron a buscar justicia por los delitos que había cometido.

“En 2004, a un brutal depredador lo linchan en un tribunal. Esta es la historia de la comunidad a la que aterrorizó… y de la venganza que se cobraron”, es la breve, pero contundente descripción que da la plataforma de streaming sobre dicha producción.

A raíz de los crudos sucesos que se narran, te contamos qué sucedió exactamente con el gángster, ladrón, invasor de hogares, secuestrador, violador, extorsionador y asesino en serie.

En "Asesinos de la India: Linchamiento en el tribunal" se narra la vida de Akku Yadav, quien siempre sobornó a la policía para que lo deje y cometer sus delitos (Foto: Netflix)

LINCHAMIENTO EN EL TRIBUNAL

Tal parecía que Akku Yadav iba a salirse nuevamente con la suya, a pesar de las graves acusaciones que enfrentaba. Aquella tarde del 13 de agosto de 2004, se había programado una audiencia, pero no para juzgar al detenido, sino para dejarlo en libertad bajo fianza. Los rumores, cada vez más fuertes, de que iba a salir como si nada hubiera pasado exacerbó los ánimos de los pobladores de Kasturba Nagar, en especial de las mujeres, quienes no dudaron en ir al Tribunal de Distrito de Nagpur, de la India, con cuchillos de cocina, piedras y chile en polvo.

Una vez que cientos de mujeres llegaron a la sala se sentaron cerca de él, quien, al sentirse protegido por los efectivos, no dudó en mostrarse desafiante; incluso, cuando vio a una de sus víctimas de violación la llamó prostituta y le dijo que volvería a ultrajarla. Sus palabras fueron tomadas como una broma por los policías que echaron a reír, mientras que la afectada lo golpeó en la cabeza con su zapato y le señalaba que lo iba a matar: “No podemos vivir juntos en esta tierra. Somos tú o yo”.

Tras ello, una multitud de 200 mujeres lo atacó con cuchillos apuñalándolo hasta en 70 oportunidades, no solo eso, pues le lanzaron piedras y arrojaron chile polvo en la cara. Ante la furia popular, los efectivos que lo custodiaban no tuvieron otra alternativa más que huir, mientras que Yadav todo horrorizado pedía perdón y prometía no volver a cometer sus delitos. Nadie lo escuchaba y una de sus víctimas le cortó el pene. Pero la furia de la gente no cesó y continuaron incluso cuando ya estaba muerto. Todo se convirtió en un hecho sangriento, donde las paredes y piso del tribunal estaban manchados.

Una vez que desfogaron toda su ira, los centenares de mujeres regresaron a Kasturba Nagar para contarle a sus esposos y padres que habían matado a Bharat Kalichar. Las calles celebraron su muerte y todos pusieron música y bailaron sin miedo en las calles. Aunque cinco mujeres fueron detenidas, quedaron en libertad luego de que todas en el pueblo se atribuyeron la autoría del linchamiento en medio de una protesta.

El día que las mujeres fueron con cuchillos y piedras en "Asesinos de la India: Linchamiento en el tribunal" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ LINCHARON A AKKU YADAV?

El linchamiento de Akku Yadav a manos de cientos de mujeres fue la forma en la que se desfogaron de todos los crímenes que cometió en Kasturba Nagar durante más de una década. Entre ellos, el asesinato de al menos tres personas, secuestro, tortura, extorsión, invasión de hogares y violación solo o grupal de más de 40 mujeres. Pero él, no actuaba solo, ya que tenía a sus amigos que participaban de sus delitos.

Aunque aterrorizó a su comunidad, las violaciones habrían sido lo que más humilló a todos; además de jóvenes y mujeres adultas, él pedía a su grupo llevar a niñas de 10 años a edificios abandonados para que cada uno la ultrajara como advertencia si alguien se resistía. Incluso, abusaron de una mujer diez días después de haber dado a luz, tras lo sucedido, la víctima se roció querosene y se prendió fuego; ella murió. En otra ocasión, su pandilla sacó de su casa a un embarazada de siete meses para desnudarla y violarla en la carretera a plena vista de la gente.

A pesar de que varias denunciaron el hecho a la policía, él ya había sobornado a varios miembros, por lo que siempre salía libre y nunca tuvo una denuncia formal por violación. En una ocasión, los agentes contestaron a las denunciantes que era su culpa por ser libertinas.

La población despertó contra Akku Yadav, tal como se ve en "Asesinos de la India: Linchamiento en el tribunal" (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS FUE DETENIDO LA ÚLTIMA VEZ?

Tras violar a una menor de 13 años, Akku Yadav y su grupo fueron a la casa de Ratna Dungiri para pedirle dinero, en ese intento destrozaron sus cosas y la amenazaron con matar a su familia, Usha Narayane llegó después y le pidió a la víctima que lo denuncie, pero no quiso, por lo que ella fue a la policía y lo acusó formalmente. Esto enojó al sujeto, quien con 40 integrantes de su pandilla, fue a su inmueble, él tenía ácido y le advirtió que si retiraba la denuncia no iba a hacerle nada, pero ella se negó sin abrirle la puerta, lo que provocó su enojo y no dudó en detallarle todo lo que iba a realizarle. “¡La violación en grupo no es nada! ¡No puedes imaginar lo que te haremos!”, le dijo. La mujer respondió con insultos y cogió el balón de gas de su cocina y amenazó con encender un fósforo para acabar con todos, al oler el gas se fueron.

Al conocer del hecho, los pobladores se armaron de valor y decidieron apoyarla, fue así que con palos y piedras fueron a la casa del individuo y la quemaron el 6 de agosto de 2004. Al temer por su vida, Yadav fue al día siguiente a la policía buscando protección, algo que consiguió siendo arrestado. Para el 7 de agosto, debía comparecer ante el tribunal de distrito de la ciudad y ante la presencia de medio millar de personas, uno de sus hombres le alcanzó un cuchillo que había sido envuelto en una manta, algo de lo que no se había percatado la policía. Él no dudó en amenazar y señalar que iba a volver por las mujeres para darles una lección. Debido a las protestas, fue detenido.

El 8 de agosto de 2004, un grupo atacó a Yadav cuando era llevado ante el tribunal, aunque sobrevivió, cinco días después fue linchado. Antes de su último arresto, había sido intervenido 14 veces.