El lunes 26 de junio de 2023 tendrá un cambio en las tardes de Telecinco, pues “Sálvame” culminará luego de 14 años de emisión para dar paso al programa “Así es la vida”, que será presentado por Sandra Barneda.

Del nuevo espacio ya se van conociendo más detalles de su contenido y quiénes serán los colaboradores. De esta manera, todo quedó listo para su gran debut en la pantalla de la conocida televisora.

Sandra Barneda tiene una trayectoria como conductora de Telecinco (Foto: Telecinco)

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS COLABORADORES DE TELECINCO?

Luego de su paso por “La isla de las tentaciones” y “Pesadilla en el paraíso”, Sandra Barneda asume el desafío de ser la presentadora de “Así es la vida”, programa en el que se buscará tocar varios temas de actualidad y del corazón, así como tener entrevistas a varios personajes durante el verano.

Con “Así es la vida”, producido por Mediaset y Cuarzo Producciones, se busca renovar y refrescar la imagen de un programa como “Sálvame”. Asimismo, se han propuesto nuevos colaboradores que sean jóvenes y conocidos en Telecinco. Así pretenden que el verano se cubra en la cadena.

Los nombres que suenan ya tienen cierta trayectoria y un lugar en Mediaset. En principio, el equipo frente a cámaras lo conformarán César Muñoz, exreportero de “Madrid Directo”; Soraya Arnelas, cantante y exparticipante de “OT”; Naomi Asensi, de “La isla de las tentaciones 6″; Beatriz Trapote, periodista y pareja de Víctor Janeiro; Suso Álvarez, exparticipante de “Gran Hermano”; Melody, cantante y exconcursante de “Tu cara me suena”; y David Andújar.

SANDRA BARNEDA DESCRIBE LO QUE SERÁ “ASÍ ES LA VIDA” POR TELECINCO

Por su parte, Sandra Barneda, presentadora de “Así es la vida” junto a César Muñoz, lo describió como un “programa que va a vivir para fuera y la ventaja es que en verano ocurre de todo y ahí vamos a estar”.

“Podemos ponernos serios, emocionarnos, partirnos de risa y cambiar de una cosa a otra en segundos, porque así es la vida”, agregó.

“Volver a la actualidad me apetece muchísimo, no quiero dejar los realities porque me encantan, pero me apetece mucho volver al directo”, puntualizó Barneda sobre esta nueva experiencia.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “ASÍ ES LA VIDA” POR TELECINCO?”

Así es la vida” ocupará la franja vespertina de Telecinco de lunes a viernes durante junio, julio y agosto.

De esta manera quedará programa la tarde de la cadena a partir del lunes 26 de junio de 2023:

15:45h: Mía es la venganza

Mía es la venganza 16:45h: Así es la vida

Así es la vida 19:00h: 25 Palabras

25 Palabras 20:00h: Reacción en cadena

Telecinco está disponible tanto de forma tradicional, en paquete de cable o en su plataforma Directo Telecinco (solo habilitada en España).