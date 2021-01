Sin senos sí hay paraíso se estrenó hace 13 años y hasta el día de hoy, sigue siendo una de las telenovelas más exitosas de Telemundo. La historia de ‘Catalina Santana’ sorprendió a más de uno, ya que la jovencita estaba obsesionada con aumentar el tamaño de sus senos porque creía que era la única manera para hacer realidad su fantasía de vivir rodeada de lujos. Pero ella no fue la única en tomar malas decisiones, sino también lo hizo su hermano ‘Byron Santana’.

El actor Juan Diego Sánchez se puso en los zapatos de este personaje que tras asumir el rol paterno en su familia y obsesionarse con el dinero, comete el mismo error que su hermana, así que deja atrás la escuela para ingresar al mundo de los sicarios y tiene un trágico final.

El colombiano tenía 26 años cuando fue convocado para ser parte de esta producción de Telemundo y nunca imaginó que esta propuesta le abriría las puertas en el mundo del espectáculo, marcando un antes y después en su trayectoria profesional. De hecho, a más de una década desde que encarnó este rol, todavía sigue siendo reconocido en las calles como ‘Byron’.

Bayron de Sin senos no hay paraíso (Foto: Instagram)

¿QUÉ HA SIDO DE JUAN DIEGO SÁNCHEZ?

Lugo de ponerse en los zapatos de ‘Byron’, Juan Diego Sánchez no ha parado de trabajar como actor en Colombia. Ya que después de destacarse con su gran actuación en “Sin senos no hay paraíso”, las ofertas de trabajo no han parado de lloverle y, sin duda, ha logrado formar una gran carrera actoral.

“Para mí significó mucho Sin senos no hay paraíso. Fue mi primer protagónico, me cambió la vida totalmente, crecí como actor, me llenó la vida de muchas alegrías, de muchas bendiciones, se me abrieron muchas puertas… para mí fue el proyecto que me dio prácticamente lo que hoy en día soy como actor”, contó en una entrevista con la revista People en Español .

Juan Diego Sánchez (Foto: Facebook)

Tras el final de su participación en esta exitosa trama, obtuvo su siguiente papel en la novela de MTV Niñas Mal (2010), con el papel de ‘Carlos’. Posteriormente, se sumaría al elenco de otras exitosas producciones en Colombia con papeles principales como Tres milagros (2011), por la que obtuvo un gran reconocimiento; Cumbia Ninja (2013-2015), Tarde lo conocí (2017-2018), Paraíso Travel (2018) y La ley del corazón (2019), por mencionar algunas.

Su última actuación fue en la popular telenovela Enfermeras, que se estrenó en 2020, donde tuvo una actuación especial con el papel de ‘Rodrigo’.

Pero la actuación no es la única pasión de Juan Diego, sino también es empresario y cantante del género urbano.

Bajo el pseudónimo Juandy, ha lanzado numerosos temas musicales que pueden escucharse en YouTube, tales como Salvaje y Byron, un cover del tema de su personaje en Sin senos no hay paraíso.