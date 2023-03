“Assassin” marca el debut de Jesse Atlas como director de largometraje y el último papel cinematográfico de Bruce Willis. Se trata de una película de suspenso que narra la historia de un exsoldado de operaciones encubiertas que toma el lugar de Valmora, quien muere como parte de un programa militar experimental, para encontrar a los responsables.

La cinta escrita por Aaron Wolfe y basada en el cortometraje de Atlas y Wolfe “Let Them Die Like Lovers” se titulaba originalmente “Soul Assassin”, luego lo cambiaron por “Die Like Lovers” y más tarde, optaron por “Assassin”.

“Assassin” se grabó a mediados de 2021 en Alabama, Estados Unidos, y cuenta con un elenco conformado por Nomzamo Mbatha, Dominic Purcell, Bruce Willis, Mustafa Shakir, Andy Allo, Hannah Quinlivan, Fernanda Andrade, Barry Jay Minoff y Eugenia Kuzmina.

"Assassin" es la última película de Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal (Foto: Saban Films)

¿DE QUÉ TRATA “ASSASSIN”?

De acuerdo con la descripción oficial, “una operación militar privada, dirigida por Valmora, inventa una tecnología de microchip futurista que permite que la mente de un agente habite el cuerpo de otra persona para llevar a cabo misiones encubiertas y mortales.

Pero cuando el agente Sebastian es asesinado durante una misión secreta, su esposa, Alexa, debe tomar su lugar en un intento de llevar al hombre responsable ante la justicia”

¿CÓMO VER “ASSASSIN”?

Originalmente, la película estaba programada para ser lanzada en septiembre de 2022, bajo el título “Die Like Lovers”. Pero “Assassin” se estrenará en cines selectos de Estados Unidos y VOD el 31 de marzo de 2023.

“Assassin” aún no tiene fecha de estreno en América Latina.

Fecha de estreno de “Assassin” en Estados Unidos: 31 de marzo de 2023 (Limitado)

Fecha de estreno de “Assassin” en Reino Unido: 3 de abril de 2023 (DVD premiere)

Fecha de estreno de “Assassin” en Turquía: 7 de abril de 2023

Fecha de estreno de “Assassin” en Rusia: 27 de abril de 2023

TRÁILER DE “ASSASSIN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ASSASSIN”

Nomzamo Mbatha como Alexa

Dominic Purcell como Adrian

Bruce Willis como Valmora

Mustafa Shakir como Sebastian

Andy Allo como Mali

Hannah Quinlivan como Special Agent

Fernanda Andrade como Olivia

Barry Jay Minoff como Marko

Eugenia Kuzmina como Trainer