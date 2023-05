Dirigida y protagonizada por Guillaume Canet, “Astérix y Obélix: El reino del medio” (“Asterix & Obelix: The Middle Kingdom” en inglés y “Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu” en su idioma original) es la quinta película de la saga francesa basada en los personajes creados por René Goscinny y Albert Uderzo.

La cinta escrita por Philippe Mechelen y Julien Hervé es el primer live-action de Asterix que no se basa en ninguno de los álbumes de historietas y que no contará con Gérard Depardieu en el papel de Obelix.

“Astérix y Obélix: El reino del medio”, que tiene un presupuesto de 72,4 millones de dólares, se grabó desde el 12 de abril hasta 6 de agosto de 2021 y se estrenó en los cines de Francia el 1 de febrero de 2023, pero llegará a Netflix el viernes 19 de mayo.

El elenco principal lo conforman actores como Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Jason Chicandier, Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, Leanna Chea, Julie Chen y Linh-Dan Pham. Pero, ¿quién es quién en la nueva película francesa que llega a Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ASTÉRIX Y OBÉLIX: EL REINO DEL MEDIO”

1. Guillaume Canet como Asterix

Guillaume Canet, que participó en películas como “Joyeux Noël”, “Love Me If You Dare” y “The Beach”, y ganó un Premio César a Mejor Dirección por “Tell No One”, da vida Asterix, un valiente guerrero con fuerza sobrehumana que esta vez ayudará a la princesa Fu Yi a liberar su país.

Guillaume Canet como Asterix en la película "Astérix y Obélix: El reino del medio" (Foto: Netflix)

2. Gilles Lellouche como Obelix

Gilles Lellouche, que apareció en película como “Love Is in the Air”, “Tell No One”, “Room of Death”, “The Easy Way”, “The First Day of the Rest of Your Life”, “The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec” y “The Man with the Iron Heart”, es el encargado de reemplazar a Gérard Depardieu como Obelix, otro guerrero con fuerza sobrehumana gracias a su poción mágica.

Gilles Lellouche como Obelix en la película "Astérix y Obélix: El reino del medio" (Foto: Netflix)

3. Julie Chen como la princesa Fu Yi

Julie Chen, que participó anteriormente en producciones como “L’invité”, “Une Famille en Or” y “La Promesse verte”, asume el rol de la princesa Fu Yi, que tras un golpe de estado, recurre a a los dos valientes guerreros Asterix y Obelix para rescatara a su madre y liberar a su pueblo.

Julie Chen como la princesa Fu Yi en la película "Astérix y Obélix: El reino del medio" (Foto: Netflix)

4. Bun Hay Mean como Deng Tsin Qin

Bun Hay Mean, que fue parte de proyectos como “Golden Moustache”, “Problemos”, “Rattrapage”, “Carrément craignos”, “Les méchants” y “Somin Gazé”, interpreta a Deng Tsin Qin en “Astérix y Obélix: El reino del medio”. Se trata de un príncipe traidor que encabeza el golpe de estado contra la emperatriz de China.

Bun Hay Mean como Deng Tsin Qin en la película "Astérix y Obélix: El reino del medio" (Foto: Netflix)

5. Leanna Chea como Tat Han

Leanna Chea, conocida por su actuación en la película canadiense “14 Days, 12 Nights”, por la que recibió una nominación al Canadian Screen Award como Mejor Actriz de Reparto, da vida a Tat Han, la fiel guerrera de la princesa Fu Yi.

Leanna Chea como Tat Han en la película "Astérix y Obélix: El reino del medio" (Foto: Netflix)

6. Jonathan Cohen como Graindemais

Jonathan Cohen, conocido por coprotagonizar la película de Netflix “Army of Thieves”, precuela de “Army of the Dead”, es el responsable de interpretar a Graindemais, un comerciante fenicio que también ayudará a la princesa.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Astérix y Obélix: El reino del medio”: