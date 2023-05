CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Astérix y Obélix: El reino del medio” (“Asterix & Obelix: The Middle Kingdom” en inglés y “Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu” en su idioma original), quinta película de la saga francesa basada en los personajes creados por René Goscinny y Albert Uderzo, se desarrolla en el año 50 a. C. y sigue a los héroes galos y mejores amigos en una nueva aventura. Graindemaïs, el comerciante fenicio, llega a Galia junto a la princesa Fu Yi, única hija de la Emperatriz de China, y su fiel guerrera Tat Han.

El falso galo las ayudó a escapar de China luego de que el príncipe Deng Tsin Quin diera un golpe de estado y tomara prisionera a la emperatriz. Fu Yi solicita la ayuda de los galos para salvar a su madre y liberar a su país, y los dos valientes guerreros dotados de una fuerza sobrehumana gracias a su poción mágica se ofrecen a acompañarla.

Los protagonistas de “Astérix y Obélix: El reino del medio”, película que está disponible en Netflix desde el 19 de mayo de 2023, emprenden una gran aventura hacia China, pero en el camino deben enfrentar a otros enemigos y aclarar algunas diferencias.

La princesa Fu Yi pide la ayuda de los protagonistas de la película "Astérix y Obélix: El reino del medio" (Foto: Pathé Distribution)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ASTÉRIX Y OBÉLIX: EL REINO DEL MEDIO”?

En tanto, en Roma, Julio Cesar tiene algunos problemas con Cleopatra, quien planea dejarlo por otro hombres. Cesar trata convencerla de su grandeza para no perderla, pero la soberana de Egipto señala que él solo es conocido en ese lugar, pero en el resto del mundo no saben de existencia y logros.

Para demostrarle lo contrario, Julio Cesar decide conquistar nuevos territorios junto con su poderoso ejército. El príncipe Deng Tsin Quin aprovecha los ánimos de conquista para proponerle a emperador unirse fuerzas y tomar el control de China.

En el camino a China, Julio Cesar demuestra el poder de su ejército, principalmente del guerrero Caius Antivirus (Zlatan Ibrahimović), conquistando nuevos territorios. Pero cuando llegan a China e intentan decapitar a la emperatriz, la princesa Fu Yi aparece y defiende a su madre.

Con ayuda de los protagonistas de “Astérix y Obélix: El reino del medio”, comedia dirigida y protagonizada por Guillaume Canet, logran rescatar a la emperatriz. Tras escapar y reunirse con el maestro de Tat Han, madre e hija se separan para asegurar la victoria. La primera va en busca de sus tropas y la segunda solicita la ayuda del príncipe Du Deng.

Los protagonistas de "Astérix y Obélix: El reino del medio" preparándose para la batalla (Foto: Pathé Distribution)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ASTÉRIX Y OBÉLIX: EL REINO DEL MEDIO”?

¿Astérix y Obélix consiguen la victoria?

Después de varios momentos hilarantes, se produce la batalla final. Julio Cesar presenta a su mejor guerrero Antivirus, pero una lesión lo deja fuera de combate, así que el resto del ejército debe luchar. Astérix toma un poco de la posición y la comparte con la princesa, Du Deng, y Tat Han para asegurar la victoria.

Sin embargo, no es suficiente para superar a las tropas de Cesar, quien junto a Deng Tsin Quin celebran antes de tiempo, ya que la emperatriz aparece con refuerzos y demuestra el poderío de China. El romano no tiene más opción que abandonar el campo de batalla y a su aliado.

Tras conseguir la victoria, Astérix y Obélix regresan a su pueblo acompañados de la emperatriz y la princesa, quien aprovecha ese momento para celebrar su boda con el príncipe Du Deng. Aunque Astérix no consigue a la princesa su mejor amigo si conquista a Tat Han.

“Astérix y Obélix: El reino del medio” termina con una gran celebración, con Astérix y Obélix resolviendo sus diferencias y con Julio Cesar volviendo con Cleopatra. ¿Habrá una sexta película?