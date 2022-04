Cuatro años más tarde, y tras una accidentada salida de TV Azteca, Atala Sarmiento regresa por la puerta grande a la que considera su casa, y en donde ha realizado gran parte de su carrera televisiva. La presentadora mexicana fue anunciada como flamante conductora de Soy famoso ¡sácame de aquí!, un reality show que se realizará en la selva y tendrá un estilo a lo Survivor México, franquicia de la cual también tiene los derechos Azteca.

El matutino Venga La alegría fue el encargado de dar oficialmente la buena nueva. Atala Sarmiento, que estará acompañada en la conducción de Horacio Villalobos, tuvo su última aparición en pantallas en la serie “Mi querida herencia”, en 2019, durante la primera de las tres temporadas que tuvo dicha comedia.

Luego de ello, Sarmiento -que también condujo el programa Intrusos, de Televisa, entre 2018 y 2019- ha estado alejada de los reflectores hasta esta semana que se desveló su nombre como conductora de Soy famoso ¡sácame de aquí!, reality que fue anunciado por TV Azteca en quincena de abril pero que no había soltado mayor prenda respecto a sus conductores y participantes.

La presentadora vuelve a "su casa" luego de cuatro años (Foto: Atala Sarmiento / Instagram)

ATALA SARMIENTO CONDUCIRÁ: SOY FAMOSO ¡SÁCAME DE AQUÍ!

“¿Se acuerdan de esta foto? Dicen que uno siempre vuelve a donde fue tan feliz. Con gran ilusión les comparto que vuelvo a la tele y a la que ha sido mi casa durante toda mi trayectoria: mi querida TV Azteca. Me uno a un proyecto desafiante y muy divertido que estoy segura que los va a enamorar. Los invito a que nos acompañen en esta nueva travesía ¡Estamos de estreno y no puedo estar más feliz! Gracias @leonardomarker y @ssmester por confiar en mí ¡Vamos a petarla chicos! COUNTDOWN ...¡Arrancamos!”, escribió en su Instagram Atala Sarmiento.

La azteca de 49 años aseguró además en Venga La Alegría que “estoy feliz de estar de vuelta en la pantalla, volver me hace mucha ilusión, sobre todo con un proyecto que va a estar súper emocionante y divertido. Los participantes se tienen que deshacer del lujo, fotos y glamour. Estamos emocionados, felices de la vida, empapándonos de este ambiente tropical. Van a tener que someterse a pruebas y desafíos muy fuertes”.

ATALA SARMIENTO REGRESA A TV AZTECA LUEGO DE SU POLÉMICA SALIDA

El último programa en el que estuvo en TV Azteca fue en “Ventaneando”, liderado por Paty Chapoy. En abril 2018, y después de ser notificada que no renovaría su contrato, Sarmiento hizo pública su salida a través de Twitter.

“Fui convocada a una reunión por la directora de talento de TV Azteca y una de las directoras del área de jurídico de la empresa, quienes me informaron que la situación era esa misma: que tenían instrucciones específicas de que yo firmara el contrato tal y como estaba o de lo contrario tendría que dejar el programa a partir del lunes 26 de marzo”, notificó al público en general.

Incluso, indicó que las negociaciones con TV Azteca para su renovación se vieron canceladas por decisión unilateral de la televisora. “Se me especificó que había total intransigencia para negociar y que los avances que habíamos tenido habían sido desautorizados a partir de ese momento, yo no firmé el contrato y entonces se me dijo que lo que seguía era arreglar mi salida de la empresa de una manera amistosa”, puntualizó en aquella oportunidad.

Sin embargo, todo ello parece haber quedado en el olvido, pues ahora Atala Sarmiento indica “estar emocionada” y “feliz de la vida” de volver “al lugar donde uno fue feliz”.

SOY FAMOSO ¡SÁCAME DE AQUÍ!: CUÁNDO SE ESTRENA Y QUIÉNES SON SUS PARTICIPANTES

El estreno de Soy Famoso ¡sácame de aquí! se llevará a cabo el miércoles 4 de mayo a las 19:30 horas en el canal Azteca Uno. Conoce a continuación a los concursantes que serán puestos a prueba en la jungla con retos extremos y una convivencia un tanto salvaje, que incluye contacto con serpientes, bichos y demás animales silvestres. Por lo pronto se han anunciado a 10 participantes pero no se descarta que sean más.

Apio Quijano: es integrante de Kabah y recientemente estuvo en el 90s Pop Tour.

es integrante de Kabah y recientemente estuvo en el 90s Pop Tour. Magaly Chávez: participó en el programa Enamorándonos y estuvo en una relación con Alfredo Adame hasta hace unos días.

participó en el programa Enamorándonos y estuvo en una relación con Alfredo Adame hasta hace unos días. Alfredo Adame: polémico presentador que se dio a conocer como galán de telenovelas.

polémico presentador que se dio a conocer como galán de telenovelas. Wendolee: La cantante participó en la primer temporada de La Academia.

La cantante participó en la primer temporada de La Academia. Khiabet Peniche: actriz

actriz Jessica Díaz: actriz

actriz Mariana Ávila: actriz

actriz Pancho Uresti: cantante

cantante Héctor Terrones: diseñador de modas

diseñador de modas Oskarín: payaso