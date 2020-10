“Atrévete a soñar” es una telenovela mexicana que tuvo gran impacto, principalmente entre los niños y adolescentes los años 2009 y 2010, además de llevar a la fama a diversos actores juveniles, que se hicieron un nombre en el mundo del entretenimiento.

Si bien, los protagonistas captaron la atención de la audiencia, también lo hicieron los antagonistas, quienes se robaron el corazón del público. Antonella Rincón Peña, más conocida como ‘Anto’ en la serie, fue uno de los personajes más admirados por la audiencia, este papel fue interpretado por la actriz Violeta Isfel.

Aunque muchos piensen que el éxito alcanzado por la producción hizo felices a todos, para la también cantante esto no sucedió con ella. En entrevista con el show mexicano “Miembros al aire”, contó las razones del recuerdo agridulce que guarda de la novela.

NO FUE MUY FELIZ

“Para mí no fue divertido. Fue difícil”, señaló Isfel a sus entrevistadores, once años después de haberse estrenado “Atrévete a soñar”.

La actriz dijo que esta experiencia agridulce resultó del éxito que alcanzó la telenovela, que es una adaptación de la argentina “Patito feo”. “La neta no tuve la chance de disfrutarlo; es más, me agobió muchísimo [la fama] y no la había entendido. Sentía que podía salir a trabajar y llegar a mi casa teniendo una vida normal, pero me di cuenta que no”.

La recordada ‘Anto’ contó que para ella era muy difícil estar sonriendo todo el día. “Tienes que estar con una sonrisa 24/7 y tienes que estar en disposición de atender al público cuando lo necesita, porque para ti son desconocidos, pero para ellos eres parte de su vida. Te ven en su cocina, en sus recámaras, y a mí eso me abrumó muchísimo. Yo decía: ‘¿No puedo tener el reconocimiento por mi trabajo sin esta fama?’”.

SU EXPERIENCIA EN “ATRÉVETE A SOÑAR”

Violeta Isfel contó la experiencia que vivió cuando trabajó en la producción mexicana, de la cual dijo la aprovechó al máximo y le sirvió de vitrina para mostrar todo su talento.

“A mí me gustaba un montón bailar, actuar y llevaba muchos años tocando puertas para encontrar esa oportunidad en donde me permitieran hacerlo: que podía trabajar, que podía echarle ganas y que podía estar muy bien. Cuando llegué [a Atrévete a soñar] vi que podía cantar, bailar y actuar. Se me ocurrían estupideces y se las planteaba al director, y me daban chance de hacerlas y surgieron un montón de cosas”, contó.

Debido a la pandemia a causa del coronavirus, Violeta Isfel se reinventó e incursionó como empresaria al establecer un negocio de hamburguesas.

