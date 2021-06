Desde que se lanzó el servicio de OnlyFans en el 2016, artistas y personajes públicos de todo el mundo han abierto sus cuentas donde venden contenido exclusivo a sus seguidores, que en la mayoría de casos se trata de material sexual. A inicios de este año, la actriz colombiana Aura Cristina Geithner anunció su ingreso a la plataforma.

La actriz recordada por producciones como “La potra zaina” (1993), “Gata salvaje” (2002) y “La tormenta” (2005) hizo el anuncio mediante su cuenta de Instagram. Desde entonces muestra a sus fans su lado más atrevido y sensual con fotos y videos en los que aparece con poca ropa.

Recientemente en una entrevista para la revista ‘People’, la actriz reveló qué es lo que su hijo Demian dos Santos, de 22 años, opina sobre su debut en OnlyFans. Además, detalló si tiene pensado en regresar a las telenovelas.

¿QUÉ OPINA EL HIJO Y LA FAMILIA DE AURA CRISTINA GEITHNER SOBRE SU CUENTA DE ONLYFANS?

Tras ser consultada sobre cuál era la opinión de su hijo y familia sobre su nueva faceta en las redes, la actriz colombiana respondió lo siguiente:

“Me aman y me respetan. Ellos confían en mí, siempre lo han hecho. Saben que cuando tomo una decisión no es a la ligera, ni tampoco al azar, sino porque estoy segura que es lo mejor para mí”, expresó la artista.

En marzo pasado, Aura Cristina Geithner ya había mencionado en una entrevista con ‘Pulzo’ cuál era la postura de su hijo. En ese medio señaló que Demian la “admira, aplaude” y le dice: “mamá, eres la mejor”, en ese sentido señaló: “mi hijo me admira mucho (…) .Obviamente alguna vez me comentó: -oye mami, yo respeto tus publicaciones, hay unas que no estoy muy de acuerdo, pero las respeto mamá”.

Por otro lado, en la entrevista con ‘People’, la actriz habló sobre las personas que la critican por incursionar en la plataforma de OnlyFans, ella asegura que no le afecta estas opiniones pues hace tiempo ella se “liberó” de esa presión.

“Alguna vez escuché: ‘La gente que habla a tus espaldas está justamente donde debe estar, detrás de ti’. Y con ello quiero decir que, a estas alturas de mi existencia, mi vida no depende de lo que opinen otros ya que hablan a través de sus juicios, prejuicios y paradigmas. Hace mucho tiempo me liberé de eso porque lo que he construido de mi persona es mucho más fuerte, más valioso y más sabio”, expresó la recordada actriz de “Gata Salvaje”.

“Por lo general, las personas que señalan a otros o critican a otros son personas no felices, que no han logrado absolutamente nada con sus vidas y que piensan que su opinión tiene un gran valor. No es así. Las personas felices jamás hablan, critican o señalan a otras pues están demasiado ocupadas con sus sueños y proyectos de vida”, añadió.

Hace muchos años que la actriz colombiana no participa en una telenovela, para ella este formato ya no es tan “apetecido” pues el mundo ha cambiado y los gustos de las personas también, por eso, no tiene pensando en participar en producciones como estas.

“No me interesa volver a las telenovelas, quizás hacer series o películas sí, como lo que hice con Chichipatos en diciembre 2020 para Netflix. Uno tiene que actualizarse y aprovechar las oportunidades que la tecnología te brinda, uno no puede vivir del pasado, de las glorias que tuviste y de lo que funcionó en su momento”, sentenció.

¿QUIÉN ES AURA CRISTINA GEITHNER?

Aura Cristina Geithner Cuesta nació el 9 de marzo de 1967. Es una actriz y modelo colombiana. Pasó su juventud en México, donde estudió pintura y relaciones internacionales. Es hermana melliza del también actor Harry Geithner.

Se dedicó al modelaje. Incursionó en la pantalla chica como protagonista de “La rosa de los vientos”. Después vinieron trabajos como “Te voy a enseñar a querer”, “La casa de las dos palmas” y “Sangre de lobos”, teleserie con la que ganó los premios TV y Novelas, India Catalina y Simón Bolívar.

Algunas de sus telenovelas más recordadas son: “La potra Zaina” (1993), “Gata salvaje” (2002), “Luna, la heredera” (2004), “Siempre tuya Acapulco” (2014), “La hija pródiga” (2017), entre otras. También se ha interesado por la música lanzando canciones como “Decepciones”, uno de sus temas más recientes.