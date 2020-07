En el mundo de la actuación no todo es color de rosa. Si bien, hay actores que se llevan de maravillas detrás de los sets de grabación, hay otros que prefieren evitar a más de un compañero ; pero ¿qué sucede si esa persona a la que no quieren ver es su propio hermano o hermana?

Aunque suene raro, esto les sucedió a los actores colombianos Aura Cristina y Harry Geithner , quienes son mellizos. Ellos estuvieron distanciados por muchos años, sin dirigirse la palabra y evitando, a como dé lugar, cualquier encuentro público.

Sin embargo, para alegría de sus seguidores, ambos se pidieron disculpas y limaron asperezas; pero como muchos desconocen las razones por las que estuvieron separados, te damos a conocer el origen del conflicto familiar.

Tras la mala relación que tuvieron por muchos años los actores colombianos Aura Cristina y Harry Geithner, ellos ya limaron asperezas y señalan lo importante que es su mellizo (Foto: Aura Cristina y Harry Geithner / Instagram)

LA PELEA DE LOS MELLIZOS

El alejamiento entre los mellizos surgió hace tiempo cuando Aura Cristina Geithner tenía 18 años y decidió abandonar la casa de su familia para irse a vivir con su entonces pareja , situación que dejó muy mal a sus progenitores.

“Se enamoró y se fue de la casa. La familia pegó el grito [al cielo por tal decisión]. Yo opté por apoyar a mi familia, ya que muchas veces me tocó ver a mis padres llorar por ella . Creo que con esa parte del apoyo, Cristina quedó muy sentida conmigo, aunque no estoy seguro”, dijo Harry Geithner a Telemundo.

Asimismo, indicó que los malentendidos entre ellos lo dañaron cuando intentó iniciar una carrera como actor en Colombia, ya que al no tener el apoyo de su hermana, quien ya se había consagrado como modelo, no podía abrirse un camino en ese mundo; pero dejó en claro que, ella no tuvo nada que ver para que se le cerraran las puertas al inicio. “Me pesaba ser hermano de Aura Cristina y me di cuenta en mi país que nadie es profeta en su tierra”.

Pese a las negativas, Harry solicitó una segunda oportunidad en México y obtuvo la confianza de todos, según publica TV Notas.

Harry Geithner dejó el rencor por su hermana Aura Cristina, quien dejó destrozados a sus padres por irse de su casa cuando tenía 18 años (Foto: Harry Geithner / Instagram)

REUNIÓN NAVIDEÑA FAMILIAR

La relación entre los mellizos empezó a mejorar en 2014 cuando se reencontraron en Navidad . Fue la madre de los artistas quien pidió que toda su familia esté unida.

“Quiero a todos mis hijos en la mesa, no se tomarán fotografías, nadie hablará del pasado y los quiero sentados a todos”, recordó Harry Geithner.

Tras ello, recuerda, pasaron momentos muy agradables al lado de todos sus seres queridos. “Yo perdoné a mi hermana hace muchos años. La amo mucho”, finalizó.

Aura Cristina está muy contenta por la reconciliación con su hermano. Cada vez que la entrevistan sobre ese tema, derrama algunas lágrimas (Foto: Aura Cristina Geithner / Instagram

SE PIDEN DISCULPAS POR VIDEOLLAMADA

La felicidad para la familia de Aura Cristina y Harry no podría ser mayor. Y es que a pesar de que ya se reconciliaron hace varios años, ellos se pidieron disculpas a través de una videollamada, según publicó Ventaneando.

“Me da mucha alegría que nos hayamos reconectado. Estoy satisfecho y en paz. Nos demoramos un poco, pero estamos comunicándonos. He tenido la oportunidad de pedirte disculpas, sobre lo bueno o malo; y ahora, los dos estamos en esta etapa de nuestras vidas viviendo momentos de armonía y amor. Se te quiere, adora, ama, respeta y admira. Me da alegría la presencia que das en la casa con mamá y los demás. Tú has revolucionado la familia. Uno piensa cómo quiere vivir en 30 o 40 años; en este momento, al lado de mi hermana melliza”, dijo Harry.

Por su parte, Aura Cristina, quien anhela trabajar al lado de su hermano, manifestó: “Quería ofrecerte disculpas (…). Yo creo que ambos por juventud, ingenuos y una cantidad de cosas, no supimos manejar muchas cositas, pero eso es pasado. Ojalá que la vida nos dé la oportunidad de reencontrarnos en familia y poder decirnos: ‘Lo hicimos, lo logramos y aquí estamos’”.

MÁS SOBRE PELEAS ENTRE HERMANOS FAMOSOS