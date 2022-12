“Avatar: The Way of Water” (“Avatar: el camino del agua” en español) tiene una duración de más de tres horas, pero, aunque no lo crean, James Cameron recortó 10 minutos de la película. El director de títulos como “Titanic” demoró 13 años en lanzar la secuela de la historia en Pandora, donde la lucha por los recursos del planeta continúa.

En esta ocasión, la segunda entrega de “Avatar” se enfoca en el regreso de los humanos al satélite y la huida de la familia Sully a la zonas marítimas junto con una nueva tribu Na’vi conocidos como los Metkayina.

Uno de los aspectos positivos de la película son sus increíbles efectos especiales tanto en las secuencias de acción como en la naturaleza de Pandora. Dado el cambio de locación, ahora se puede apreciar más de la vida silvestre dentro del mar.

Hace poco, el director James Cameron, confesó que, inicialmente, se tenían 9 horas de cinta que fueron recortadas para introducir los efectos visuales. Sin embargo, hubo 10 minutos trabajados a detalle que también fueron eliminados antes de su estreno en cines. Aquí les contaremos en qué consistían estas escenas y por qué fueron suprimidas.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Avatar: The Way of Water”.

¿QUÉ ESCENAS FUERON ELIMINADAS DE “AVATAR: THE WAY OF WATER”?

Recientemente, James Cameron comentó que cortó 10 minutos de la película “Avatar: The Way of Water”, lo que significa que, originalmente, duraba 3 horas con 22 minutos. Este fragmento consistía enteramente de escenas de acción, las cuales de por sí abundan en el “laaaaargometraje”.

En una entrevista con Esquire Middle East, el cineasta explicó que decidió retirar esta porción, para disminuir la violencia mostrada en pantalla. Pese a ser una película de acción, quería crear un balance entre el conflicto ambiental y las batallas.

“De hecho, corté unos 10 minutos de la película enfocada en la acción de disparos. Quería deshacerme de algo feo, encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Debes de tener conflicto, por supuesto. La violencia y la acción son lo mismo, dependiendo de cómo se mire. Este es el dilema de todo cineasta de acción, y yo soy conocido como cineasta de acción”, explicó Cameron de 68 años.

Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch en “Avatar: The Way of Water” (Foto: 20th Century Studios)

EL PROBLEMA DE JAMES CAMERON CON LAS ARMAS

La búsqueda de este equilibrio no proviene solo de hacer una película atractiva, sino que el contexto social, sobre todo el estadounidense, influyó bastante en su decisión. Dentro de la entrevista, James Cameron impactó a todos al confesar que, en retrospectiva, no le hubiera gustado realizar títulos como “Terminator” de la misma forma, en la que el uso de armas es glorificado.

“Recordando algunas películas que he hecho, no sé si me gustaría hacerlas ahora. No sé si me gustaría fetichizar las armas, como lo hice en un par de cintas de “Terminator” hace más de 30 años, en nuestro mundo actual, lo que está sucediendo con las armas en nuestra sociedad me revuelve el estómago”, acotó.

Sin embargo, no abandonaría estos proyectos por completo, sino que trataría de darle un giro a la trama, en la que se reflexione más sobre otros aspectos. Asimismo, dio la noticia de que se está discutiendo un “reboot” de la franquicia de Arnold Schwarzenegger.

“Si tuviera que hacer otra película de ‘Terminator’ y tal vez tratar de lanzar esa saga nuevamente, lo cual está en discusión pero no se ha decidido nada, lo haría mucho más sobre el lado de la inteligencia artificial que sobre los robots malos que se vuelven locos”, agregó.