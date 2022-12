“Avatar: The Way of Water” (“Avatar: el camino del agua” en español) es la tan esperada secuela de la película de James Cameron que demoró más de una década en estrenarse. Dado que ya se confirmaron posteriores cintas que ampliarán la franquicia, hay varias preguntas que todavía deberán responderse.

Aunque “Avatar 2″ es un largometraje bastante evidente con sus mensajes y misterios, aún hay algunas interrogantes que quedaron pendientes. Por ejemplo, el verdadero origen de Kiri, pese a ser bastante obvio para quienes prestaron atención a sus interacciones con la naturaleza.

Asimismo, la identidad del padre de Spider fue revelada en los primeros minutos de la película, pese a que el coronel Miles Quaritch se rehusara a mostrar cualquier acto de afecto.

Si bien ya conocemos quién es el progenitor del joven humano que se quedó en Pandora, la cinta no ha revelado quién es su madre, pero nosotros ya lo averiguamos.

¿QUIÉN ES LA VERDADERA MADRE DE SPIDER EN “AVATAR 2″?

Aunque “Avatar: The Way of Water” no explicó o hizo referencia acerca de la madre de Spider, sabemos que su nombre es Paz Socorro, una piloto escorpión para la RDA. Esta información se ha confirmado a través de los cómics de “Avatar”.

En las historietas, se ve cómo Socorro y Quaritch mantuvieron una relación romántica. En 2154, juntos tuvieron a Spider, quien en realidad se llama Miles, tal como su padre.

James Cameron decidió plasmar esta parte de la historia en cómics relacionados al romance de la pareja de humanos, pues sabía que esa parte del guion no irían bien en la película.

Las novelas gráficas se llaman “Avatar: The High Ground” y tienen mucha más información relevante interesante acerca del universo en el que transcurre la cinta.

Paz Socorro aparece en el cómic llamado “Avatar: The High Ground” (Foto: Dark Horse Comics)

¿QUÉ PASÓ CON PAZ SOCORRO EN LAS PELÍCULAS DE “AVATAR”?

Sabemos que Miles Quaritch fue asesinado al final de la primera película de “Avatar”, pero que regresó como un clon Na’vi para la secuela. En contraste, no hay mucha información acerca de la madre de Spider que aparezca en la cinta.

Paz Socorro no apareció en “Avatar 2″, porque murió durante un combate en la primera entrega. En medio del enfrentamiento en contra de los Na’Vi, fue derribada por el enemigo.

Dado que Cameron no le ha prestado mucha atención a la identidad de la madre de Spider, probablemente no vaya a aparecer en posteriores entregas.

En todo caso, si deciden profundizar sobre el origen de Spider, puede que presenten a su madre por medio de flashbacks de Quaritch.

Asimismo, considerando la (poco creativa) resurrección del coronel a través de la clonación de su ADN en un avatar Na’vi; puede que realicen algo similar con Paz Socorro. A este punto, no me sorprendería, pero sería bueno que dejen de revivir a los personajes y, más bien, introduzcan algunos nuevos.

