Luego de trece años, “Avatar”, la cinta dirigida por James Cameron y una de las más ganadoras en la historia de los Premios Óscar, vuelve a los cines con “The Way of Water”, la cual regresa a Pandora para conocer el destino de los Na’vi tras la invasión de los humanos vista en la película de 2009.

Para la nueva cinta, Sam Worthington y Zoe Saldaña vuelven en los roles protagónicos de Jake Sully y Neytiri Omaticaya, quien ahora, con una familia, deberán hacer frente al regreso de una vieja amenaza mientras abandonan su hogar y establecen un vínculo con el agua, un elemento abundante en su planeta.

“Esta es la historia de la familia Sully y lo que hace una persona para mantener a su familia unida. Jake y Neytiri tienen una familia en esta película, son obligados a abandonar su hogar, así que salen al exterior y exploran diferentes regiones de Pandora, pasando un tiempo en el agua, alrededor del agua, sobre el agua”, indicó el productor Jon Landau.

Neytiri (Zoe Saldana) junto a Jake Sully (Sam Worthington) en una escena de "Avatar: El camino del agua". (Foto: 20th Century Studios)

LA VERSIÓN ORIGINAL DE “AVATAR 2″

Hace unos días, el director James Cameron reveló que pasó casi un año escribiendo el guion de “Avatar: The Higher Ground”, la que sería la secuela de la cinta estrenada en 2009, pero sorpresivamente decidió descartarlo.

De acuerdo con el también director de “Titanic”, “Rambo 2″ y “Terminator”, “el guion no cumplió lo suficiente con las reglas de ‘Avatar’, que es conectarnos con el mundo de los sueños, ese que tiene un componente espiritual que ni siquiera podemos cuantificar con palabras”.

Que la secuela escrita por Cameron no sea aprobada puede resultar una ventaja para la franquicia, pues colocar más de una década de diferencia amplía la expectativa, al contrario de otras producciones que, por lanzar nuevas cintas aprovechando el éxito de la original, condenan la historia principal.

De hecho, en la primera cinta de “Avatar” se dejó en clara la espiritualidad de las tribus que habitan Prometeo, las cuales tiene como lugares sagrados el Árbol de las Almas y el Pozo de las Almas, los cuales juegan un papel clave en los clanes, mientras que en la fallida secuela estos casi no serían mencionados.

De izquierda a derecha, los personajes de Tsireya (Bailey Bass), Neytiri (Zoe Saldana), Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton) y Jake Sully (Sam Worthington). (Foto: 20th Century Studios)

Por su parte, Sam Worthington reveló en conversación con Collider que existe un “Avatar 1.5″, el cual les fue entregado a él y Zoe Saldaña hace algunos años y podría cerrar la brecha entre la primera y segunda cinta de la saga.

“Jim (Cameron) nos dio un guion de (Avatar) 1.5 que él escribió y que muestra el tiempo entre Avatar y Avatar: The Way of Water, y escribió un guion completo. Dije, ‘¿Cuándo rodamos esta? Porque es increíble’. Él dice: ‘No, no, eso es algo que escribí durante el año pasado para darles su historia de fondo’”, explicó el actor.

Si bien no se reveló el contenido del guion, el portal ScreenRant apunta a que la entrega duraría tres horas y sentaría las bases para la aventura acuática que tendrán los protagonistas en la próxima cinta. Del mismo modo, podría cubrir qué ocurrió tras la rebelión de los Na’vi y cómo reconstruyeron su sociedad tras expulsar a los invasores.