La película “Avatar: The Way of Water” nos presentó el mundo de Pandora después de más de una década desde la primera película. En ella, vimos una raza diferente de habitantes a la que estábamos acostumbrados, más paisajes hermosos y, obviamente, nuevos personajes, como el joven Spider, quien, silenciosamente, cumplía un rol importante.

Durante todo el largometraje, nuestra principal atención fue llevada por Jake Sully, Neytiri y la familia que habían formado con el pasar de los años, incluyendo a sus dos hijos adoptivos, entre los que destacaba un joven humano, lo cual despertó la curiosidad de los espectadores, pues se suponía que allí solo habitaban locales y unos cuantos investigadores adultos que se quedaron en el planeta extraterrestre.

¿De dónde salió ese niño? Esa, probablemente, era la pregunta que más sobresalía por encima de otras y pudo ser resuelta a inicios de la película. Y es que, se deja en claro que Spider es hijo del Coronel Quaritch y una piloro que trabajaba en la RDA que también había ido hasta el planeta.

La siguiente duda que salta al respecto es relacionada con su estadía en el planeta, ya que, en teoría, todos los humanos abandonaron dicho lugar para regresar a la Tierra. Lo que pasó en realidad es que Spider fue abandonado allí debido a que era muy pequeño para aguantar un viaje tan largo, así que fue criado por quienes se quedaron allí

SPIDER EN “AVATAR: THE WAY OF WATER”

A lo largo de los primeros minutos de la cinta nos damos cuenta que el joven es muy pegado a Jake y su familia, al punto de considerarse como alguien muy leal a ellos, así que se podría entender que era uno más de ese clan, además de que se llevaba muy bien con los demás niños y jóvenes.

En un determinado momento, Spider es atrapado por los humanos y sus nuevos avatares. Ellos, deciden usarlo como intermediario de comunicación con habitantes locales, lo cual consiguen de inmediato, pues el joven no tenía otra opción que ayudarlos.

En esos minutos, Spider y Quaritch parece que empiezan a formar un lazo de padre e hijo, por lo que el muchacho traicionaría a Jake, hasta que se da cuenta de sus malas intenciones y vuelve al lado que considera correcto para lucha.

Sin embargo, al final de la película, todos en las salas de cine se sorprendieron cuando, pese a todo lo que le había hecho, Spider decide salvarle la vida a su padre biológico para luego marcharse con Jake y sus familiares, a quienes no les comentó nada de sus acciones. ¿Eso será bueno o malo?

Jack Champion interpreta a Miles Quaritch "Spider" Socorro, el joven humano que vive entre los Na’vi en “Avatar: The Way of Water” debido a que era muy pequeño para viajar de regreso a la tierra (Foto: 20th Century Studios)

¿POR QUÉ SPIDER SERÁ MUY IMPORTANTE EN LAS SIGUIENTES SECUELAS?

El director de la película, James Cameron, en una entrevista con BTV Korea, reveló varios detalles de o que se viene en las siguientes secuelas de la franquicia, por lo que mencionó cierta información del personaje de Spider, destacando su importancia.

En primer lugar, el cineasta aseguró que el joven personaje cumplirá una función de intermediario entre ambos bandos, el de Jake Sully y el de su padre biológico Quaritch.

Además, enfatizó en el hecho de que estos dos personajes principales ya no tendrán mucho enfrentamiento directo, así que Spider entra a tallar allí, siendo alguien que tiene conexiones con los dos.

Por un lado, hay que recordar que su lealtad sigue siendo confusa. Se supone que debería estar del lado de Jake y su familia porque creció con los Na’vi. Es más, formó vínculos muy cercanos con los hijos del personaje principal, en especial con Kiri, con quien se especuló podría haber más que una amistad en el futuro.

No obstante, también ha tenido problemas con los de la raza extraterrestre, en especial con la esposa de Jake, Neytiri, quien quería que Spider se largue con los humanos porque no pertenecía a ellos.

Por otro lado, Spider no le dice a los Sully que le salvó la vida al coronel. ¿De lado de quién estará en el futuro? ¿Hará caso a quienes le criaron o se decantará por el villano padre que le dio la vida?