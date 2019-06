“Avengers: Endgame”: ¿qué incluirá exactamente su relanzamiento?

El anuncio de que Marvel volverá a llevar “Avengers: Endgame” a la pantalla de cine ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores de los superhéroes. El presidente de la compañía, Kevin Feige anunció que la cinta se reestrenará a finales de junio, pero no solo eso, sino que “Endgame” irá acompañada de nuevo material que fueron retiradas del corte original.

Según informó ComicBook, Feige reveló que “Avengers: Endgame” contará con escenas que no se incluyeron en la primera entrega, así como nuevas escenas post-créditos y un tributo especial.

"Estamos haciendo eso", dijo Feige a ComicBook.com al ser consultado sobre un posible relanzamiento de la segunda cinta más taquillera de la historia. "No sé si ha sido anunciado. Y no sé cuánto... Sí, lo haremos el próximo fin de semana", agregó.

¿Qué cosas nuevas tendrá el relanzamiento de “Endgame”?

El relanzamiento de la última película de los “Vengadores” ha generado más de un comentario en redes sociales, sobre todo, de los entusiastas fanáticos de los superhéroes, quienes ya empezaron a teorizar lo que pasará en esta película. Sin embargo, no será una nueva versión de la cinta, no cambiará la historia, pues las nuevas imágenes solo duran siete minutos, los mismo que ha podrían contener algunas secuencias realmente importantes, pero no habrá un cambio drástico.

Esta información proviene del sitio web oficial de Cinemark Estados Unidos, que ya está vendiendo entradas para este relanzamiento. El listado de la película tiene el tiempo de duración de 188 minutos, siete minutos más que el original.

Asimismo, ScreenRant -que también habló con Feige- informó que el regreso de “Avengers: Endgame” será el 28 de junio y que, según declaraciones del presidente de Marvel, este nuevo lanzamiento no tendrá un corte extendido, sino que será una versión con cosas nuevas en el final de la película.

Avengers: Endgame volverá a los cines. (Fotos: Disney) Avengers: Endgame volverá a los cines. (Fotos: Disney)

"Si te quedas y miras la película, después de los créditos, habrá una escena eliminada, un pequeño homenaje y algunas sorpresas", dijo el presidente de Marvel.

¿Habrá escena post-créditos en el relanzamiento de “Endgame”?

Si bien Feige confirmó que estas nuevas imágenes no cambiará el rumbo de la historia y que serán añadidas en la parte final de película, el empresario no ha querido entrar en detalles al respecto. Sin embargo, dijo que a ambos medios estadounidenses que estarán en las escenas post-créditos.

Marvel preparó un tributo a Stan Lee

El recordado Stan Lee ha estado presente siempre en las películas de Marvel, incluso en “Endgame” sale unos minutos en sus tradicionales cameos. Sin embargo para esta versión extendida, según Cinermark, las nuevas imágenes de “Avengers: Endgame” incluirán un homenaje al fallecido Stan Lee como parte de los minutos de nuevos extras.

La sinopsis en el sitio web de Cinemark dice lo siguiente:

“Después de los eventos de Infinity War, el universo está en ruinas. Los Vengadores se reúnen una vez más para deshacer las acciones de Thanos y restablecer el orden en el universo. Incluye 7 minutos de contenido adicional y el tributo a Stan Lee”.

Cabe señalar que no se ha confirmado si será el mismo tributo que figurará entre los extras de la versión DVD y Blu-ray de la película.