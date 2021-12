¿Conoces todo sobre la protagonista de Ada Masali? La comedia romántica turca tuvo éxito en su país de origen y arrancó con buena aceptación en España, por su trama y la calidad de sus artistas como Ayça Ayşin Turan, quien interpreta a la estambulita Haziran.

La comedia romántica se enfoca en la historia de Poyraz y Haziran, dos personas muy diferentes cuyas vidas se cruzarán cuando la protagonista llegue a la isla del primero para intentar comprarle su terreno y así construir un complejo turístico con la empresa de su familia. Él se opondrá rotundamente.

Esta producción, que se emite por Divinity, es considerada como el reemplazo de “Love Is in the Air” y tiene un detalle curioso y se trata de que también ha sido escrita por Yesim Çitak y Dilek Iyigün, los creadores de “Sen Çal Kapımı”, y que los protagonistas también se enamoraron en la vida real.

¿QUIÉN ES AYÇA AYŞIN TURAN, LA PROTAGONISTA DE ADA MASALI?

Ayça Ayşin Turan es una de las actrices turcas del momento. Nació en Sinope, Turquía, el 25 de octubre de 1992, por lo que tiene 29 años. En la actualidad reside en Estambul. Su madre tiene ascendencia griega y su padre, quien falleció en noviembre 2021, turca. Son siete hermanos, cinco hombres y dos mujeres.

CARRERA

Estudió en el departamento de Cine y Televisión de la Universidad de Estambul.

PRIMER PAPEL

La actriz Ayça Ayşin Turan debutó en el año 2011, cuando se metió bajo la piel de Gülfem Ayoğlu en la serie turca “Dinle Sevgili”. Esta producción catapultó su carrera profesional y participó en ficciones de su país natal como “Rosa negra”, “Altınsoylar”, “The Protector”, donde dio el salto a la popular plataforma de Netflix, entre otras. La fama internacional la alcanzó con su papel como Haziran, protagónico de la exitosa serie de “Ada Masali”.

PASATIEMPOS

Ayça Ayşin Turan cuenta que le gusta la naturaleza, el violín, la fotografía y el modelaje, otro de sus grandes talentos.

¿QUIÉN ES SU NOVIO?

Si bien la actriz siempre ha sido reservada con su vida sentimental, el amor de la ficción en “Ada Masali”, pasó a la vida real. Mantiene una relación con su compañero de reparto Alp Navruz, quien da vida a Poyraz Özgür.

¿QUIÉN ES HARIZAN SEDEFLI, EL PERSONAJE DE AYÇA AYSIN EN ADA MASALI?

La aclamada actriz Ayça Ayşin Turan interpreta a Haziran Sedefli. La artista interpreta a una joven que ama la ciudad, a diferencia de Poyraz. Ella vive entre las grandes multitudes, los bocinazos, las compras compulsivas de la urbe.

Su vida cambiará para siempre cuando su familia la envía a una isla para comprar unos terrenos y conozca al dueño: Poyraz. Haziran realiza su tarea sin saber que perjudicaba a Poyraz, por lo que cuando comprende lo que ha hecho tratará de ayudarlo.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ADA MASALI: EL CUENTO DE LA ISLA”?

Ayça Ayşin Turan como Haziran Sedefli

Alp Navruz como Poyraz Ali Özgür

Nihan Büyükağaç como Selma Göknar

Beril Pozam como İdil Sağlam

Rami Narin como Alper

Özge Demirtel como Biricik

Merve Nur Bengi como Melisa

Bülent Çolak como Görkem

Bedia Ener como Aliye Özgür

İpek Tenolcay como Zeynep Göknar Sağlam

FOTOS DE INSTAGRAM DE AYÇA AYŞIN TURAN