Luego del gran éxito de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, que llegó a superar ampliamente a su competencia de Univision, solo era cuestión de tiempo para que Telemundo confirme una tercera edición del reality de convivencia, el cual llegará al público latino en 2023.

Como se recuerda, para esta ocasión la cadena hispana en Estados Unidos anunció que incluirá a personajes del público dentro de los concursantes, algunos de los cuales ya fueron revelados hace unas semanas.

Dentro de estos participantes se encuentra Aylín Mujica, quien buscará repetir la hazaña que Alicia Machado e Ivonne Montero consiguieron en la primera y segunda temporada del programa de Telemundo.

Aylín Mujica es una de las villanas de melodramas que se ha ganado a pulso el rechazo del público por la gran interpretación que hace (Foto: @urielsantanafoto / Instagram)

¿POR QUÉ AYLÍN MUJICA SE UNIÓ A “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Hace unos días, la cubana conversó con la prensa y reveló algunos detalles de su ingreso al reality más popular de la cadena.

“Fui valiente al tomar la decisión de entrar. Telemundo ya me había hecho la invitación para entrar en otra ocasión y sí me tomó mucho tiempo pensarlo, pero, cuando recibo la invitación nuevamente, dije: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no a una experiencia humana maravillosa?’”, aseguró.

En ese sentido, la actriz de 49 años explicó que con su participación busca que “el público conozca todo lo que soy realmente; sin guion, sin pretensión, sin filtros sobre todo”.

“Quiero que la gente conozca un poquito más de mí”, añadió.

Aylín Mujica forma parte de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

LOS SACRIFICIOS PARA ESTAR EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Del mismo modo, la actriz reveló que le costará ser parte de la nueva temporada, pues extrañará a su pequeña hija, aunque tiene un apoyo para los días, semanas o meses que permanezca en la historia.

“Me va a doler un poco porque yo estoy acostumbrada a estar con mi hija todo el tiempo, pendiente de la escuela y todo, pero tengo una madre hermosísima que cuida a mi hija. Entonces tengo el apoyo de la familia”, señaló.