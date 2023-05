Aylín Mujica preocupó a sus fanáticos luego de descompensarse en medio de un programa de televisión el pasado viernes 28 de abril y terminar hospitalizada de emergencia. Sin embargo, la actriz cubana ha tomado sus redes sociales para dar una actualización sobre su estado de salud.

Tras su salida de “La casa de los famosos 3″, la conocida villana de telenovelas se ha integrado al panel de otro programa de Telemundo, “La mesa caliente”.

Fue durante la emisión de este programa que la intérprete empezó a sentirse mal cuando se encontraban en vivo, lo que generó mucha preocupación por parte de sus colegas y los televidentes.

“Ayer la pasé muy mal. Tuvieron que llamar al rescate, porque estaba temblando. Cuando estaba haciendo ‘La mesa caliente’ me dio una cosa rara porque no me sentía bien”, contó desde la cama del hospital al día siguiente del suceso.

Su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 1,5 millones de seguidores, se llenó de comentarios y mensajes de fanáticos preocupados. Por ello, Aylín ha decidido aclarar la situación.

¿POR QUÉ AYLÍN MUJICA FUE HOSPITALIZADA?

Aylín comentó a sus seguidores en redes sociales que se encontraba bien de salud y que su descompensación se había debido al intenso ritmo de trabajo que estaba llevando.

El lunes 1 de mayo de 2023, la integrante de “Secretos de villanas”, dio un mensaje a través de sus historias de Instagram para agradecer a sus fanáticos por la preocupación y contarles que ya se había recuperado.

“Muchas gracias por esos mensajes tan bellos de todo el mundo, ya me siento mucho mejor. Es que me entrego tanto a los proyectos; soy tan entregada a todo lo que hago, que bueno, termino después el cuerpo cobrándose factura”, dijo mientras el equipo de maquillaje y peinado la preparaba para una nueva edición de “La mesa caliente”.

Aylín Mujica explica que se siente mejor de salud después de haber estado hospitalizada (Foto: Aylín Mujica / Instagram)

Y es que la actriz ha estado trabajando sin parar. Después de estar internada unos meses en el reality show, “La casa de los famosos”, ha estado haciendo apariciones televisivas constantemente y, probablemente, trabajando en algunos proyectos por venir.

Aún así, Aylín tomó los días del fin de semana para descansar debidamente y regresar con fuerzas a la emisión de inicio de semana del programa de espectáculos de Telemundo.