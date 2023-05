“La mesa caliente” es un programa que se ha ganado el cariño del público tal como lo han hecho sus conductoras. El formato se transmite a través de la señal de Telemundo y una de las grandes interrogantes que muchas personas se han hecho es: ¿continuará Aylín Mujica?

La reconocida actriz cubana Aylín Mujica es recordada por haber participado en importantes producciones como “Desde adentro”, “Mi amor secreto”, entre otros. Pero no solo ello, pues también apareció en algunos reality show como “La casa de los famosos”, “Soy famoso, ¡sácame de aquí!”, “y más.

No obstante, en este 2023 la actriz también incursionó en el programa magazine “La mesa redonda”. En ese espacio trabajó al lado de Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos. Pero lo que muchos quisieran saber es cuál es el futuro de Aylín Mujica en el programa.

Aylin Mujica y las conductoras de "La mesa caliente" (Foto: Aylin Mujica / Instagram)

¿CÓMO SE SIENTE AYLÍN MUJICA EN EL PROGRAMA?

Alix Aspe era una presentadora mexicana que formaba parte de “La mesa caliente”. Tras su salida, la cual anunció a inicios de mayo, en su reemplazo ingresó Aylín Mujica, de forma momentánea. Al parecer, las cosas le han ido bien a la cubana y se atrevió a decir cómo se siente en ese espacio.

De acuerdo a People en español ella usó su Instagram para conversar con sus fieles seguidores. “Me siento muy bien, me encanta. Myrka, Gigi y Verónica son divinas, me siento superagusto, me tratan superbien”, dijo.

¿SEGUIRÁ AYLÍN MUJICA EN “LA MESA CALIENTE”?

La actriz ha logrado acoplarse muy bien al programa y ha tenido muy buena química con sus colegas presentadoras. Es por ello que el público desea saber si continuará en el magazine.

“Voy a estar toda la semana”, indicó Mujica en Instagram.

Aylin Mujica es una actriz de nacionalidad cubana (Foto: Aylin Mujica / Instagram)

DATOS PERSONALES DE AYLÍN MUJICA

Nombre completo: Aylín Mujica Ricard

Aylín Mujica Ricard Lugar de nacimiento: La Habana

La Habana Nacionalidad: Cubana

Cubana Cumpleaños: 24 de noviembre

24 de noviembre Año de nacimiento: 1973

1973 Edad: 49 años

49 años Instagram: @aylinmujic

Aylin Mujica hizo un anuncio en redes sociales (Foto: Aylin Mujica / Instagram)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE AYLÍN MUJICA

¿CUÁNDO SE INICIÓ EN LA ACTUACIÓN AYLÍN MUJICA?

En el 2006, Aylín Mujica entra a trabajar a Telemundo en diversas telenovelas como “Marina” (2006), “Niños ricos, pobres padres” (2009), “Aurora” (2010), “Corazón valiente” (2012) y “Los miserables” (2014). Para 2018, aparece en Univision por primera vez en la telenovela “La bella y las bestias”. Destaca sus papeles como villana.