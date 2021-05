Azalia Ojeda, la exparticipante del reality show Big Brother de México, se encuentra en el ojo de la tormenta al ser arrestada por elementos de la Fiscalía general de Justicia del Estado de México (FGJEM) luego que supuestamente intentó cobrar un cheque que había sido robado, pero luego de estar unos días detenida, se determinó que no habían pruebas para acusarla por el robo.

El pasado 9 de mayo, un grupo de delincuentes ingresó a una empresa donde hurtaron una caja fuerte que al interior guardaba documentos y chequeras. Lo que causó mucha extrañeza es que la mujer no tiene relación alguna con este hecho, pero no se descarta que sea parte de una red delincuencial.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que la mujer ha llamado la atención por las polémicas que ha protagonizad desde que se hizo conocida en 2001 y fue integrante del reality show Big Brother. ‘La negra’ como también es conocida Azalia Ojeda, es una de las que más ha destacado, no precisamente por tener una carrera impecable en el medio. Hacemos un repaso por las polémicas más sonadas de la ex participante de Big Brother que ha sido apodada Lady Polanco.

INTEGRANTE DE BIG BROTHER

Azalia Ojeda saltó a la fama en 2001 al participar en la primera generación de Big Brother, programa que se convirtió en un éxito televisivo, y en donde la concursante atrajo la atención del público debido a su temperamento y explosiva personalidad que la llevó a enfrentarse con varios de sus compañeros de reality; pese a ello, logró hacer una fuerte conexión con el televidente, quienes la apoyaron hasta el final.

“La Negra” cuando estaba al interior de la Casa de Big Brother, concedió una entrevista al programa Ventaneando muchos años después de su salida, en donde confesó que muchos de sus excompañeros de reality tuvieron que tomar tratamientos psicológicos tras su paso por el programa, con la finalidad de superar las secuelas de la exposición, debido al impacto mediático al que se vieron sometidos durante le tiempo que permanecieron encerrados.

LADY POLANCO

Tras varios años de estar alejada de los medios y solamente aparecer en entrevistas, el nombre de Azalia Ojeda estuvo envuelto en la polémica en el 2011 después de que se filtrara un video en donde se veía a La negra insultar a varios policías que la detuvieron por haber infringido las normas de tránsito.

Después de difundirse el video en donde Azalia Ojeda se veía muy molesta y arremetía contra los policías, en redes sociales comenzaron a llamarle Lady Polanco, esto a que lo ocurrido había sucedido en la calle de Masaryk, la cual se encuentra en dicha colonia. Algunos aseguraron que La Negra se encontraba bajo la influencia de drogas, sin embargo, es algo que ella ha desmentido.

“Se dijo que iba borracha, que estaba drogada; no me drogo, en su momento hubo muchas pruebas para demostrar que no era real lo que se había dicho, todo fue una manipulación del Gobierno en ese tiempo”.

CRITICA A LUPITA JONES

Hace unos meses, después de que Sofía Aragón asegurara que había recibido malos tratos por parte de Lupita Jones cuando compitió en Miss Universo, Azalia Ojeda también arremetió en contra de la ex reina de belleza, ya que aseguró que en 1996 Lupita Jones la hizo pasar un mal rato cuando participó en Nuestra Belleza México.

Azalia Ojeda mencionó a Ventaneando que Lupita Jones la había llamado gorda, razón por la que la sometieron a una dieta que consistía solamente en comer lechuga y almendras. Además, La negra contó que le sugirieron ponerse implantes de senos.

INTENTÓ COBRAR CHEQUES ROBADOS

El 21 de mayo se dio a conocer que Azalia Ojeda había sido detenida por Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que la llevaron al Ministerio Público por haber tratado de cobrar un cheque por la cantidad de 350 mil pesos que había sido robado.

LA NEGRA FICHADA… y SU CHEQUE ROBADO

Es Azalia Ojeda Díaz, La Negra, ex concursante de @Big_Brother_mx

Así acabó DETENIDA en @FiscaliaEdomex tras intentar obtener $350 mil con este cheque ROBADO.

Al ser arrestada en @GobAtizapan buscó SOBORNAR a los policías para q la liberaran. pic.twitter.com/AyYKiONJvx — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 21, 2021