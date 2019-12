La Freestyle Master Series (FMS) llegó en 2017 para revolucionar el circuito de rap. Es así que el freestyle se profesionalizó. En España llegó en 2017, un año después el formato arribaba en Argentina; y en 2019 la FMS llegó a Chile y México, para luego proyectarse en Perú para el 2020.

La FMS enfrenta a los mejores 10 freestylers de cada país que van obteniendo puntaje de acuerdo a la puesta en escena, punchlines, flow, skills, técnicas, entre otros puntos que realizan durante sus presentaciones. Los competidores se enfrentan durante 9 jornadas, y al final de estas, quien logró mayor puntaje se lleva el campeonato.

En tanto, los dos últimos de la tabla quedan eliminados y son reemplazados por otros freestylers que a lo largo del año también participaron de las distintas competencias que existen en sus respectivos países.

Si bien el formato ha llevado a los participantes a su máximo nivel, a algunos al parecer los ha agotado al punto de dejar la liga. Casos de raperos con experiencia y referentes en el circuito terminaron dando un paso al costado por el agotamiento mental por el que pasan fecha a fecha. Otros, por el contrario, han señalado que renunciaron a la liga profesional solo porque quisieron enfocarse en otros proyectos.

Sea cual sea el caso, son más de cinco los raperos que a lo largo de la historia de la FMS han decidido retirarse de sus respectivas ligas, incluso, retirarse del circuito de freestyle.

ARKANO

El ‘niño mimado’ Arkano decidió retirarse no solo de la FMS, sino de todas las batallas de freestyle. El español ha enfocado su carrera a la música, así como a diferentes proyectos ligados a la música y a la TV.

Arkano, freestyler español (Foto: Instagram)

DANI

El argentino fue uno de los primeros en retirarse de las batallas luego de una temporada en la FMS de su país. Dani anunció que quería dedicarse enteramente a su música, por lo que no iba a poder seguir con las competencias de freestyle.

Dani, freestyler argentino (Foto: Instagram)

WOS

Wos fue el primer campeón de la FMS Argentina. Sin embargo, tras hacerse con la copa anunció su retiro de la liga profesional. No obstante en 2019 se presentó en otros eventos y defendió su título en la Red Bull internacional. Lamentablemente, quedó fuera en octavos y no sabemos a ciencia cierta si luego de ello no volverá a las competiciones.

REPLIK

En la segunda temporada de las FMS Argentina, Replik nunca estuvo cómodo. Y se le notó en cada batalla. Aunque había anunciado su retiro, el joven freestyler decidió terminar la temporada pero no pudo ganar ninguna de sus batallas.

ACZINO

El mexicano, considerado el mejor del mundo en freestyle, se coronó como primer campeón en la historia de la FMS México. En la primera temporada de la liga profesional, Aczino no perdió ninguna de sus nueve batallas; sin embargo, al término de esta Pime, uno de los organizadores, anunció que para el 2020, el rapero no estará en la liga.

Aczino, freestyler mexicano (Foto: Twitter)

RICTO

El rey de las métricas de Chile anunció días antes de la última batalla que dejaba su puesto en la FMS. Ricto, que se posicionaba en cuarto puesto, venció a Tom Crowley en su último enfrentamiento y, aun así, decidió retirarse de la competencia.

Ricto, freestyler chileno (Foto: Instagram)

¿KAISER?

El destino del chileno es incierto. Actualmente, Kaiser se ubica en el puesto 9 de la tabla general y esta, oficialmente, en el descenso. Sin embargo, días antes ya había anunciado que no se presentaría en la última batalla de FMS. Ahora que Ricto no estará Kaiser podría salvarse, siempre y cuando no haya optado por el retiro.